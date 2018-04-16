Ege'deki yeni krizi anlatan Yıldırım: Gerekli müdahale yapıldı, Yunanistan'ın diktiği bayrak kaldırıldı

''Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın birtakım faaliyetlerinin olduğu malumunuz son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor. Aidiyeti sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Didim açıklarında Antrofotos kayalığına Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Sahil güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar oradan o bayrağı kaldırdılar. Yunanistan'a tavsiyemiz iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gerginliği artıracak provokasyonlardan uzak durmasıdır. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini bekliyoruz. Bu yönde yapılacak fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız.''
İLK GÖRÜNTÜ: Ege'de yeni bayrak krizi (SAT komandoları bayrağı kaldırdı) https://t.co/46xkEnjRfX pic.twitter.com/b3js22Lwp3— NTV (@ntv) 16 Nisan 2018
NTV'nin verdiği bilgiye göre de bir grup sivil Yunan Hurşit kayalığına Yunanistan bayrağı dikti. Haberin duyulması üzerine SAT komandoları kayalığa çıktılar ve çıktılar ve bayrağı kaldırıp bölgeden ayrıldılar.
Başbakan Binali Yıldırım, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 16 Nisan 2018
Yıldırım, "Ege Denizi'nde Yunanistan'ın ihlallerinde artışlar göze çarpıyor. Aidiyeti belli olmayan kaya parçalarına yönelik girişimlerin olduğunu görüyoruz" dedi. pic.twitter.com/o2dVNSHt0b
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