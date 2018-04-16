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    Mevlüt Çavuşoğlu - Jens Stoltenberg

    Çavuşoğlu: Rusya'yla ilişkilerimiz, Fransa Cumhurbaşkanı'nın sözleriyle bozulacak değil

    © AA / Fatih Aktaş
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüştü. Çavuşoğlu, "Terörle mücadelede ayrımcılığa karşıyız" derken, Stoltenberg, "NATO, Türkiye'nin yanındadır" ifadelerini kullandı. Fransa Cumhur

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
    © REUTERS / Francois Lenoir
    Stoltenberg: Suriye operasyonu Rusya, Esad ve İran'a açık mesajdı, Türkiye'nin desteği memnuniyet verici
    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüştü. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın açıklamasından konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeni üyelerle birlikte NATO'nun genişlemesinden yana olduğunu söyledi.

    Görüşmede Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi içinde konuşulduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "NATO'dan terörle mücadelemize daha çok destek bekliyoruz. Genel Sekreterin bu anlayışta olduğunu biliyoruz ve kendisine teşekkür ediyoruz. Terörle mücadelede ayrımcılığa karşıyız. Tüm terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceğiz. Bugün biz yine görüşmelerimizde, Suriye Irak ve Libya gibi bölgesel konuları da konuştuk. Zirvede bunları da ele alacağız. Bölgesel konularda görüş alışverişi yapma şansı bulduk" dedi.

    'MACRON, RUSYA VE İRAN'LA YAPILAN ZİRVEYE GELMEK İSTEDİ'

    Emmanuel Macron, Donald Trump, Theresa May, Taormina, İtalya, G7 zirvesi, 26 Mayıs 2017
    © AP Photo / Luca Bruno
    Macron: Suriye'ye saldırılar Rusya ve Türkiye'nin arasını açtı
    Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın Türkiye açıklamalarına ilişkin, şunları söyledi:

    "Maalesef birçok Avrupalı dostumuz işin ciddiyetinden uzak popülizmi temsil ediyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar farklı ülkeler tarafından yalanlandı. Bir Cumhurbaşkanı'na yakışır açıklamalar bekliyoruz. Macron, Rusya ve İran'la yapılan zirveye gelmek istedi. Üçlü toplantıya dahil edilmeyince gelmedi. Bu olaylar Duma'daki saldırıdan önce yaşandı. Biz başından beri kimyasal silahlara da nükler silahlara da karşıyız. Bizim İran ve Rusya'yla Astana süreciyle başlayan ilişkilerimiz oldu. Bu süreçten de önemli kazanımlar elde ettik. Cenevre'yle de bu sürecin taçlandırılması gerekiyor. Bizim farklı düşüncelerimiz olabilir ama Rusya ile ilişkilerimiz, Fransa Cumhurbaşkanı'nın sözleriyle bozulacak değildir. Bu tür açıklamalar doğru açıklamalar değil" ifadelerini kullandı.

    STOLTENBERG: TÜRKİYE, NATO İÇİN ÇOK ŞEY YAPIYOR

    Göreve geldiğinden beri Ankara'ya 7. ziyaretini gerçekleştirdiğini söyleyen Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye ittifakta kilit rol oynayan bir müttefik. Türkiye ortak güvenlik çalışmalarımıza, DAEŞ'e karşı mücadelede büyük katkıda bulunuyor. Türkiye NATO için çok şey yapıyor. NATO Türkiye'nin yanındadır. Türkiye 3.5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bugün Temmuz ayındaki zirve hakkında konuştuk. Sayın Çavuşoğlu, Afrin harekatı konusunda beni bilgilendirdi. Duma'ya yapılan kimyasal saldırı operasyonunu da konuştuk. NATO üyesi ülkeleri harekat konusunda bilgilendirdik."

    Etiketler:
    Emmanuel Macron
    Topluluk kurallarıTartışma
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