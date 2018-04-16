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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Çifte standart karşısında sahada olmamız gerekiyor

    © AA / Murat Babacan
    Türkiye
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    Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam'ın proje terör örgütleri üzerinden yaftalanmaya çalışıldığını söyledi. Erdoğan, "Müslümanların kanı, canı ve hayatı söz konusu olduğunda sergilenen çifte standart karşısında bizim sahada olmamız gerekiyor" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurtdışı gezilerinin organize edilmesi' talimatı üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından 5 ilden 50 muhtar, İspanya'nın Cordoba kentindeki Kurtuba Camii'ni ziyaret etti.
    © AA /
    İspanya'ya götürülen muhtarlar: Her Türk'ün gelip buraları görmesi lazım
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'ne katıldı.

    Talimatı doğrultusunda İspanya'ya gönderilen muhtarların yanına geldiğini anlatan Erdoğan, "Bir muhtar, 'Bizi iyi ki Endülüs'e gönderdiniz' dedi; 'Hayırdır' dedim, bana, 'Başkanım ben yeniden doğdum' dedi" ifadesini kullandı.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    'KENDİME PUSULA KILDIĞIM 4 BAŞLIĞIM VAR'

    • Benim kendime pusula olarak kıldığım 4 başlığım var. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Burada yapılacak samimi tartışmalar neticesinde varılacak kararların mutlaka hayata geçirilmesi önem arzediyor. Gerekirse ayrı bir platform oluşturularak kurumsal yapı tesis edilerek bu zirveyle yakalanan ivmenin devam ettirilmesi gerekiyor. Zirvenin bu bakımdan da örnek olacağına inanıyorum.

    'İŞTE BUNLAR SON DÖNEMLERİN PROJE TERÖR ÖRGÜTLERİDİR'

    • AB (Avrupa Birliği) - Türkiye
      © REUTERS / Murad Sezer/File Photo
      Erdoğan: Avrupa'da yayılan ayrımcılık ve İslam düşmanlığı, ilişkileri zedeliyor
      Katil sürülerinin terör eylemleri bize zarar vermesinin yanı sıra İslam karşıtı çevrelerin dört gözle beklediği fırsatı veriyor. Bu işi tersine çevirmemiz lazım. Demokrasi ve hukuk havariliği yapan birçok devlette, Müslümanlara yönelik saldırılar sıradan hale gelmiştir. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa'da bu saldırılar devam ediyor.
    • Batı dünyası İslam karşıtlığı üzerinden kendi ideolojisini, kendi hayat biçimini tahkim etmek istiyor. Onu güçlendirmek istiyor. Modern insanın buhranlarına cevap verebilecek yegane din olan İslam proje mahsulü teröristler üzerinden yaftalanmaya, lekelenmeye çalışılıyor. İşte bunlar son dönemlerin proje terör örgütleridir. Bunlarla bunu yürütüyorlar.

    'MÜSLÜMAN KADINLAR BAŞÖRTÜSÜ TAKTIKLARI İÇİN TACİZE UĞRUYOR'

    • Başörtüsü / Türban
      © REUTERS / Stefan Wermuth
      Avusturya'da anaokulu ve ilkokullarda başörtüsü yasağı önerisi
      Müslüman kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için tacize uğruyor, en önemli örneği Fransa. Bizim dinimizde ayrım yok. Sırf Müslüman oldukları için katledilen, evlerinden yurtlarından kovulan kardeşlerimiz var. Arakan'daki kardeşlerimizin durumuna baktım, 600 bin kişi ciddi sıkıntılar içinde yaşıyor. Sizler dünyanın farklı köşelerinde yaşayan Müslüman azınlıklar olarak bu sorunları bizzat tecrübe ediyorsunuz.
    • Müslümanlar olarak bize düşen görev bellidir. Biz asla saldırılar karşısında sinemez, kendi kabuğumuza çekilemeyiz. Müslümanların başka din mensuplarıyla bir arada barış içinde yaşama problemi yoktur.

    'AHLAKSIZLIĞIN DANİSKASI ONLARDA, KATLİAMIN DANİSKASINI ONLAR YAPTI'

    • ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump
      © REUTERS / Kevin Lamarque
      11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde Trump: ABD sindirilemez
      11 Eylül terör saldırlarından bu yana Müslümanlar olarak çok taraflı, çok katmanlı bir saldırı dalgasıyla yüzleşiyoruz. Eli kanlı çeteler üzerinden istikbalimizin karartılmaya çalışıldığını, hak ve hürriyetlerimizin gasp edilmek istendiğini görüyoruz. İşte DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin terör eylemleri bize zarar vermesinin yanında İslam karşıtı çevrelere dört gözle bekledikleri fırsatı da veriyor. Sizin İslam dediğiniz bu mu diyorlar. 'Hani Müslüman kan dökmezdi', bunu diyorlar. 'Hani siz barış diniydiniz' diyorlar. Biz onlara malzeme veriyoruz. Öyleyse bizim bu işi tersine çevirmemiz lazım. Bu örgütlerin hunharca katlettiği veya hayatını kararttığı Müslümanların masumiyeti görmezden gelindiği gibi işlenen vahşi cinayetlerin faturası da dinimize ve müminlere kesiliyor. Birçok batı ülkesi de kendi iç sorunlarını perdelemek için adeta bu ateşe benzin döküyorlar, çok temizler ya… Ahlaksızlığın daniskası onlarda, katliamın daniskasını onlar yaptı, utanmadan sıkılmadan buradan kalkıp fatura kesiyorlar.

    'ÇİFTE STANDART KARŞISINDA SAHADA OLMAMIZ GEREKİYOR'

    • Müslümanların kanı, canı ve hayatı söz konusu olduğunda sergilenen çifte standart karşısında bizim sahada olmamız gerekiyor. Batılı güçlerin işin ucu çıkarlarına dokununca neler yaptıklarını, ortalığı nasıl ayağa kaldırdıklarını hepimiz görüyoruz. Mesele, petrol, altın, elmas, pazar payı olunca bu ülkelerin adeta kan kokusu almış köpek balığı gibi binlerce kilometre öteden koşup geldiklerini biz çok iyi biliyoruz. Ama aynı ülkelerin Filistin'deki katliamlara, Arakan'daki soykırıma, komşumuz Suriye'de yüz binlerce masumun hayatına mal olan zulme nasıl sırtlarını döndüklerini de gayet iyi farkındayız.

    'MÜSLÜMAN İ'LAY-I KELİMETULLAH İÇİN TÜM DÜNYADA ÇALIŞMAK ZORUNDA'

    • İslam ülkelerini azınlık hakları konusunda sıkıştıranlar, birçok Afrika ve Asya ülkesinde Müslüman azınlıklara yönelik etnik temizlik faaliyetlerini görmüyorlar. Bu riyakarlıkların, bizi yolumuzdan ve haklı mücadelemizden alıkoymasına izin veremeyiz. Müslüman, i'lay-ı kelimetullah için tüm dünyada hak ve adaletin tecellisi için çalışmak zorundadır."

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    Etiketler:
    azınlık, müslüman, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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