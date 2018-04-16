Erdoğan: Çifte standart karşısında sahada olmamız gerekiyor

Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam'ın proje terör örgütleri üzerinden yaftalanmaya çalışıldığını söyledi. Erdoğan, "Müslümanların kanı, canı ve hayatı söz konusu olduğunda sergilenen çifte standart karşısında bizim sahada olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'ne katıldı.

Talimatı doğrultusunda İspanya'ya gönderilen muhtarların yanına geldiğini anlatan Erdoğan, "Bir muhtar, 'Bizi iyi ki Endülüs'e gönderdiniz' dedi; 'Hayırdır' dedim, bana, 'Başkanım ben yeniden doğdum' dedi" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'KENDİME PUSULA KILDIĞIM 4 BAŞLIĞIM VAR'

Benim kendime pusula olarak kıldığım 4 başlığım var. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Burada yapılacak samimi tartışmalar neticesinde varılacak kararların mutlaka hayata geçirilmesi önem arzediyor. Gerekirse ayrı bir platform oluşturularak kurumsal yapı tesis edilerek bu zirveyle yakalanan ivmenin devam ettirilmesi gerekiyor. Zirvenin bu bakımdan da örnek olacağına inanıyorum.

'İŞTE BUNLAR SON DÖNEMLERİN PROJE TERÖR ÖRGÜTLERİDİR'

© REUTERS / Murad Sezer/File Photo Erdoğan: Avrupa'da yayılan ayrımcılık ve İslam düşmanlığı, ilişkileri zedeliyor

Batı dünyası İslam karşıtlığı üzerinden kendi ideolojisini, kendi hayat biçimini tahkim etmek istiyor. Onu güçlendirmek istiyor. Modern insanın buhranlarına cevap verebilecek yegane din olan İslam proje mahsulü teröristler üzerinden yaftalanmaya, lekelenmeye çalışılıyor. İşte bunlar son dönemlerin proje terör örgütleridir. Bunlarla bunu yürütüyorlar.

'MÜSLÜMAN KADINLAR BAŞÖRTÜSÜ TAKTIKLARI İÇİN TACİZE UĞRUYOR'

© REUTERS / Stefan Wermuth Avusturya'da anaokulu ve ilkokullarda başörtüsü yasağı önerisi



Müslümanlar olarak bize düşen görev bellidir. Biz asla saldırılar karşısında sinemez, kendi kabuğumuza çekilemeyiz. Müslümanların başka din mensuplarıyla bir arada barış içinde yaşama problemi yoktur.

'AHLAKSIZLIĞIN DANİSKASI ONLARDA, KATLİAMIN DANİSKASINI ONLAR YAPTI'

© REUTERS / Kevin Lamarque 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde Trump: ABD sindirilemez

'ÇİFTE STANDART KARŞISINDA SAHADA OLMAMIZ GEREKİYOR'

Müslümanların kanı, canı ve hayatı söz konusu olduğunda sergilenen çifte standart karşısında bizim sahada olmamız gerekiyor. Batılı güçlerin işin ucu çıkarlarına dokununca neler yaptıklarını, ortalığı nasıl ayağa kaldırdıklarını hepimiz görüyoruz. Mesele, petrol, altın, elmas, pazar payı olunca bu ülkelerin adeta kan kokusu almış köpek balığı gibi binlerce kilometre öteden koşup geldiklerini biz çok iyi biliyoruz. Ama aynı ülkelerin Filistin'deki katliamlara, Arakan'daki soykırıma, komşumuz Suriye'de yüz binlerce masumun hayatına mal olan zulme nasıl sırtlarını döndüklerini de gayet iyi farkındayız.

'MÜSLÜMAN İ'LAY-I KELİMETULLAH İÇİN TÜM DÜNYADA ÇALIŞMAK ZORUNDA'