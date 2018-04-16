CHP'li Özel: OHAL ilan etmek, gece karanlığında uçağın ineceği havaalanının elektriklerini kapatmak demek

CHP teşkilatları tarafından OHAL'i protesto için Türkiye'nin birçok ilinde oturma eylemleri düzenlendi.

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen oturma eylemine katılan CHP'li Özel, OHAL'in 45 gün sürmeyeceği iddiasıyla başlatıldığını ancak 21. ayını doldurduğunu söyledi.

Özel, "2 gün sonra OHAL'i bir kez daha uzatacaklar ve bu uzatmayla Türkiye 2 yıl OHAL ile yönetiliyor olacak. Yabancı yatırımcı gelsin diyorlar. Bir uçağın Türkiye'ye doğru geldiğini düşünelim. OHAL'i ilan etmek gece karanlığında uçağın ineceği havaalanının elektriklerini kapatmak demektir. Önünü göremeyen yatırımcı gelmez" diye konuştu.