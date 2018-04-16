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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu, AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

    © AA / Ömer Ural
    Türkiye
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    AK Parti ile ittifak şartını açıklayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Garip geliyor ama arkadaşlar derse ki 'Biz size devleti teslim ettik, gelin beraber yönetelim, kararları da siz alın' o zaman varız" dedi. Suriye'ye düzenlenen saldırıyı eleştiren Karamollaoğlu, sıranın Türkiye ve İran'a geleceğini söyledi.

    Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Edirne'de düzenlediği basın toplantısında hükümet politikalarını eleştirerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu,  ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik düzenlediği hava operasyonunu eleştirdi.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
    © AA / Erçin Top
    Karamollaoğlu: Emperyalistler Müslümanlara saldırırken kutsal günü seçiyorlar
    Sırada Türkiye ve İran'ın olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Son zamanların en önemli hadisesi, Amerika'nın, İngiltere ve Fransa ile Suriye'yi vurması oldu. Biz bunu hakikaten Müslümanlar için önemli bir gecenin sabahında sanki sadece Suriye'de, Eset rejiminden değil bütün Müslümanlardan öç almak için yapılan bir saldırı olarak gördük ve lanetledik. Bizi üzen hükümetin yaklaşımı oldu. Yani onlar bunu olumlu karşıladıklarını ifade ettiler, bu kanaate nasıl gelir, idrak etmek, anlamak mümkün değil. Fransız devlet başkanının 'Biz bu saldırıyla Ruslarla Türklerin arasını açtık' diye bir ifade kullanması, bunların sinsi ve haince davrandıklarının bir işareti. Ortadoğu'da bu hadiseler aniden meydana gelmiyor, bir geçmişi var. Bu hadiselerin ulaşmak istediği bir hedef var. Münferit olarak değerlendirmeye kalkarsak çok hata yaparız. Konu ne Eset, ne IŞİD, PYD bunların hepsi bahane. Esas hedef Irak'dan sonra Suriye'nin parçalanıp bölünmesiydi. Onun arkasından da sıra hiç kimsenin de tereddüdü olmasın Allah muhafaza etsin bize geliyor. Türkiye ve İran'a geliyor" diye konuştu.

    'BİZİM GÖMLEK BUNLARA SIĞMAZ'

    Temel Karamollaoğlu
    © AA / Muhammed Selim Korkutata
    Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
    Gazetecilerin 'hükümet yeniden milli görüş gömleğini giyer mi?' diye sorması üzerine Karamollaoğlu, şunları söyledi:

    "Bu arkadaşlarımız herhalde biraz kilo aldılar, bizim gömlek bunlara sığmaz. Giremezler yırtılır, o kadar büyük ciddi yanlış adımlar attılar ki telafisi bu arkadaşlar tarafından mümkün değil. Biz bir ittifak kurabilir miyiz? Garip geliyor ama arkadaşlar derse ki 'Biz size devleti teslim ettik, gelin beraber yönetelim, kararları da siz alın' o zaman varız. Ama sil baştan her şeyi değiştirmek şartıyla. Başka türlü ülkenin düze çıkması mümkün değil. Bir numaralı mesele adaletin tesisidir. Adalet olmadan bir ülkede huzur olmaz. İkincisi işin ehline verilmesidir. Bu arkadaşlar işin ehline vermeyi istemiyorlar artık. Çünkü ehil insan geldiğinden 'bunların yapma dediği işi yaparım, ancak böyle düzelir' diyor. Üçüncüsü de kucaklaşma. Bu memlekette bizim farklı fikirlerde, inançlarda olanlar insanlar olarak kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Huzur başka türlü sağlanmaz ki."

    'İKTİDAR, 28 ŞUBAT MEYVESİDİR'

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
    © AA / Metin Aktas
    Karamollaoğlu: Başörtülü kadınların zorla başları mı açtırılıyor?
    28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın yargılandığı davada verilen cezalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, iktidarın 28 Şubat meyvesi olduğunu ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

    "Elbette böyle bir kararın çıkması bir bakıma o dönem sıkıntı çekenlerin kalbine su serpti. Ancak biz meseleleri bir öç alma mantığı ile meselelere yaklaşmayı da doğru bulmuyoruz. Bazıları bu sözümü tenkit edebilirler. Onun için bugünden şunu ifade edelim. İktidar için de söylüyorum, biz geçmiş suçların üzerinde ısrarla duracağımız kanaatinde, insanlardan öç alacağımız mantığıyla iktidara gelmek istemiyoruz. Kimseden öç almak için değil, yanlışları düzeltmek, ülkeyi huzura kavuşturmak, kalkındırmak için varız. Etrafımızdaki ülkelerde de barışının tesisi bizim yönümüzden büyük önem taşıyor. Bu alınan kararlar o gün yapılan yanlışların tescili manasına geldi. Mahkemelerde çok enteresan tavır sergiliyorlar. Yani cezayı veriyor, hapse atmıyor. Sonra bir kısım insanlar, en garibi 28 Şubat dönemi bir takım ifadelerden dolayı bugün hapishanede olan, yaklaşık 20 küsur yıldır hapis cezasıyla cezalandırılmış bulunan insanlar hala hapishanede. Ya hükümetin ya da Adalet Bakanlığı'nın ya da birilerinin bir karar alıp bu yanlışı düzeltmekleri icap eder. Siz 28 Şubat'ın suçlularını cezalandıracaksınız ama 28 Şubat sebebiyle hapse giren mağdurları hapishanede tutmaya devam edeceksiniz. Bu adalet değil. Alınmış olan karar yüreklere bir bakıma su serpmiştir. Ancak bunun öç alma mantığıyla yapılmaması doğrudur. Fakat mağdurların da mağduriyetlerinin de giderilmesi icap eder. Şunu herkes bilmek mecburiyetinde. Bugünkü iktidar 28 Şubat'ın meyvesidir. İster hoşumuza gitsin, ister gitmesin. O dönemdeki baskılar olmasaydı, millet de bugünkü iktidarı, bugünkü AK Parti'yi iktidara getirme gayreti olmazdı. Onun için de iktidarın yaptığı birtakım yanlışları, sırf kendilerine başörtüsünde bir hak verildiği için bütün problemlerin tamamlandığını zannediyorlar. Başörtüsü bir haktır ama ülkenin tek meselesi başörtüsü değildir."

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    Etiketler:
    28 Şubat, ittifak, AK Parti, Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, Ortadoğu, Türkiye, Edirne
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