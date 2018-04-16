Karamollaoğlu, AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Edirne'de düzenlediği basın toplantısında hükümet politikalarını eleştirerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik düzenlediği hava operasyonunu eleştirdi.
'BİZİM GÖMLEK BUNLARA SIĞMAZ'
"Bu arkadaşlarımız herhalde biraz kilo aldılar, bizim gömlek bunlara sığmaz. Giremezler yırtılır, o kadar büyük ciddi yanlış adımlar attılar ki telafisi bu arkadaşlar tarafından mümkün değil. Biz bir ittifak kurabilir miyiz? Garip geliyor ama arkadaşlar derse ki 'Biz size devleti teslim ettik, gelin beraber yönetelim, kararları da siz alın' o zaman varız. Ama sil baştan her şeyi değiştirmek şartıyla. Başka türlü ülkenin düze çıkması mümkün değil. Bir numaralı mesele adaletin tesisidir. Adalet olmadan bir ülkede huzur olmaz. İkincisi işin ehline verilmesidir. Bu arkadaşlar işin ehline vermeyi istemiyorlar artık. Çünkü ehil insan geldiğinden 'bunların yapma dediği işi yaparım, ancak böyle düzelir' diyor. Üçüncüsü de kucaklaşma. Bu memlekette bizim farklı fikirlerde, inançlarda olanlar insanlar olarak kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Huzur başka türlü sağlanmaz ki."
'İKTİDAR, 28 ŞUBAT MEYVESİDİR'
"Elbette böyle bir kararın çıkması bir bakıma o dönem sıkıntı çekenlerin kalbine su serpti. Ancak biz meseleleri bir öç alma mantığı ile meselelere yaklaşmayı da doğru bulmuyoruz. Bazıları bu sözümü tenkit edebilirler. Onun için bugünden şunu ifade edelim. İktidar için de söylüyorum, biz geçmiş suçların üzerinde ısrarla duracağımız kanaatinde, insanlardan öç alacağımız mantığıyla iktidara gelmek istemiyoruz. Kimseden öç almak için değil, yanlışları düzeltmek, ülkeyi huzura kavuşturmak, kalkındırmak için varız. Etrafımızdaki ülkelerde de barışının tesisi bizim yönümüzden büyük önem taşıyor. Bu alınan kararlar o gün yapılan yanlışların tescili manasına geldi. Mahkemelerde çok enteresan tavır sergiliyorlar. Yani cezayı veriyor, hapse atmıyor. Sonra bir kısım insanlar, en garibi 28 Şubat dönemi bir takım ifadelerden dolayı bugün hapishanede olan, yaklaşık 20 küsur yıldır hapis cezasıyla cezalandırılmış bulunan insanlar hala hapishanede. Ya hükümetin ya da Adalet Bakanlığı'nın ya da birilerinin bir karar alıp bu yanlışı düzeltmekleri icap eder. Siz 28 Şubat'ın suçlularını cezalandıracaksınız ama 28 Şubat sebebiyle hapse giren mağdurları hapishanede tutmaya devam edeceksiniz. Bu adalet değil. Alınmış olan karar yüreklere bir bakıma su serpmiştir. Ancak bunun öç alma mantığıyla yapılmaması doğrudur. Fakat mağdurların da mağduriyetlerinin de giderilmesi icap eder. Şunu herkes bilmek mecburiyetinde. Bugünkü iktidar 28 Şubat'ın meyvesidir. İster hoşumuza gitsin, ister gitmesin. O dönemdeki baskılar olmasaydı, millet de bugünkü iktidarı, bugünkü AK Parti'yi iktidara getirme gayreti olmazdı. Onun için de iktidarın yaptığı birtakım yanlışları, sırf kendilerine başörtüsünde bir hak verildiği için bütün problemlerin tamamlandığını zannediyorlar. Başörtüsü bir haktır ama ülkenin tek meselesi başörtüsü değildir."
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