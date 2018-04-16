Haydarpaşa Garı'nda vagonlarda yangın çıktı

Haydarpaşa Garı'ndaki boş vagonlarda saat 16.15 sıralarında yangın çıktı.
Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi Haydarpaşa Garı'na geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
istanbul Kadıköy'de bulunan tarihi Haydarpaşa Garı'ndaki boş vagonlarda yangın çıktı.
Haydarpaşa Garı'ndaki boş vagonlarda saat 16.15 sıralarında yangın çıktı.
Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi Haydarpaşa Garı'na geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
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