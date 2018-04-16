Erdoğan, Merkel ile görüştü

Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi sürecin ilerlemesine yönelik adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından verilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü akabinde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyona değinen iki lider, Suriye'de ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi süreçte ilerleme sağlanması için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladılar.