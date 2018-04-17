Aile Bakanı Kaya: Kadına yönelik şiddetin yeniden fotoğrafını çekiyoruz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismarda doğru analize dikkat çekerek bu konuda bazı değişikliklere gideceklerini açıkladı. Kaya, "Kadına yönelik şiddetin yeniden fotoğrafını çekiyoruz" dedi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre 20 ülkeden mevkidaşlarıyla görüştüğünü belirten Kaya, bu ülkelerdeki uygulamaları incelediklerini bildirdi. Kaya, şunları söyledi:

"Avrupa ülkelerindeki veri analizlerinden yola çıkarak, yeniden analiz yapacağız. Hem doğru istatistiki rakamlara ulaşacağız, hem de sorunun kaynağına inmek için yeni veriler olacak elimizde. Örneğin, kadına yönelik saldırılar cinsiyet ayrımcılığından mı kaynaklanıyor, ekonomik ve sosyal nedenler mi öncelikli? Bunlar da bir değişiklik var mı? Hangisi daha çok öne çıkıyor? Politikalarımızı buna göre belirleyeceğiz ve geliştireceğiz. Kadına yönelik şiddetin yeniden fotoğrafını çekiyoruz.”