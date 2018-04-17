Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara uyarı: Kavga edenler bıraksın

© AA / Mehmet Ali Özcan CHP'de medya talimatları: Stratejik önemde konular hakkında şahsi görüşler açıklanmayacak

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir programının 2. gününde partilileri birlik olmaya, aralarındaki kavga ve kırgınlıkları sonlandırmaya çağırdı. Kaya Termal Otel’de gerçekleştirilen örgüt buluşmasına, genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Tuncay Özkan’ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir Başkanı Deniz Yücel, belediye başkanları ve ilçe başkanları katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, örgütten kavgaları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak 2019 yılında yapılacak kritik seçimlere kilitlenmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, edinilen bilgiye göre şunları söyledi:

“Belediye başkanları, ilçe başkanları kavga etmesin… Kavga ediyorlarsa haklı-haksıza bakmaksızın görevi bıraksınlar! Partiyi bıraksınlar. Kavgayı bir kenara bırakın, kırgınlıkları bir kenara bakın. 2019’daki kritik seçimlere kilitlenin. İlla kavga edecekseniz 2019’da Türkiye demokrasiye kavuştuktan sonra edin. Türkiye’nin umudu biziz. Canla başla çalışın… Partide yer alan isimler parti militanıdır. Militan gibi çalışın. Kapı kapı dolaşın. Mahallenin, sokağın durumuna göre propaganda yapın! İlçesinde seçim kazanacağına inanmayan varsa bıraksın gitsin.”