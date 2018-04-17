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    1 Kasım seçimi

    Saadet Partisi: AK Parti tabanında bir kitle var, narkozlanmış, neyi alkışladığını bilmiyor

    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Türkiye
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    Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağbağ, AK Parti tabanında 'bir kesim' olarak nitelendirdiği gruba sert ifadelerle yüklendi. Akbağ, "Bir kitle var, gözü körelmiş, narkozlanmış. Neyi alkışladığını çok bilmiyor. Reis dedi diye alkışlıyorlar. Tuvalet 1 milyondu, 1 liraya düştü diyor adam alkışlıyor, neyini alkışlıyorsun bunun?" dedi.

    Temel Karamollaoğlu
    © AA /
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    Ağbağ, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu oldu. AK Parti tabanı içerisinde bir kitlenin, ne söylendiğini anlamadığı halde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söylüyor diye alkışladığını iddia ederek şunları söyledi:

    "AK Parti tabanı içerisinde bir kitle var, gözü körelmiş, Erbakan hocanın tabiriyle narkozlanmış. Neyi alkışladığını çok bilmiyor. Reis dedi diye alkışlıyorlar. Tuvalet 1 milyondu, 1 liraya düştü diyor adam alkışlıyor, neyini alkışlıyorsun bunun? O kitleye bir şey anlatmak bugünkü şartlarda mümkün değil. Kilitlenmiş, orası kopmuş, onlarla ayrı galaksilerdeyiz, onlarla aynı galakside yaşamıyoruz. Ama meseleleri akleden, kaygı duyan, AK Partili olsa bile, AK Parti'nin yönetiminde milletvekili, belediye başkanı olan çok ciddi kitle var ve bizimle temas içindeler. Temel Bey bizim dile getiremediğimizi dile getiriyor diyorlar. Önümüzdeki seçimlerin, 3 Kasım seçimlerine benzer bir hava doğuracağı kanaatindeyim. 99 seçimlerinde DSP yüzde 21 oy aldı, 2002 seçimlerinde ise yüzde 1 oy aldı. Saadet Partisi işini düzgün yaparsa AK Parti'nin hayatının en büyük siyasi şokunu yaşatacak şekilde sonuç çıkacak. Ak Parti çok büyük bir kopuş yaşayacak."

    Saadet Partisi
    © AFP 2018 / Hocine Zaourar
    Saadet Partisi: İslam toprağının bombalanmasından memnuniyet duymak en büyük zillet
    'KİMYASAL SİLAH OLAN YER VURULUR MU?'

    Ağbağ programda ayrıca ABD öncülüğünde Fransa ve İngiltere'nin Suriye'yi vurmasıyla ilgili şu ifadeleri de kullandı:

    "Sen vurduğunda da kimyasal silah yayılacak. Hiroşima'ya atom bombasını kim attı? Kimyasal silah olan yer vurulur mu? Böyle bir akıl, böyle bir mantık olamaz."

    'ESAD ZALİM DE TRUMP ÇOK MU MÜBAREK BİR ZAT?'

    Ağbağ, Suriye lideri Beşar Esad ile Türkiye'nin derhal masaya oturmamız gerektiğini söyleyerek, "Türkiye, Putin ve Ruhani ile masaya oturduğu her gün Esad ile masaya oturuyor zaten. Bunu dolaylı yapmanın bir anlamı yok. Esad'ı sevmek zorunda değilsiniz. Çok sevmediğiniz herkesin elini sıkıyorsunuz. Esad zalim de Trump çok mu mübarek bir zat" dedi.

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    Etiketler:
    AK Parti, Saadet Partisi, Atik Ağbağ, Türkiye
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