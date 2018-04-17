Erken seçim çağrısı yapan Bahçeli, tarih verdi: Bu işi uzatmaya gerek yok

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen hayata geçmeden devamlı yargılanmakta, kararlanmakta ve hasar verilmeye çalışılmaktadır. Türkiye'nin bu ağırlığın altında daha fazla kalması, 3 Kasım 2019'a kadar sabırla dayanması geldiğimiz bu aşamada mümkün, makul ve münasip değildir. Türkiye'nin sistem tartışmalarıyla boğulmak istendiği bugünkü şartlar altında 3 Kasım 2019'a istikrar ve dengeyle ulaşması zorlaşmaktadır.
İktidar partisiyle varılan uzlaşma neticesinde mahalli idareler seçimleri hariç olmak üzere, cumhur ittifakının iki paydaşından biriyiz. Seçim sürecine giden yolda toplumsal, ekonomik ve siyasi dinamikleri etkileyen çok sayıda menfi faktör yeşermektedir. Türkiye'nin bekası açısından hasıl olan milli mutabakatın tiizlikle korunması ve hedeflerine varması elzemdir…
MHP Lideri Devlet Bahçeli, 26 Ağustos erken seçim çağrısı ve gerekçelerini tam olarak şu şekilde anlattı. pic.twitter.com/4pfgvGh1kp— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) April 17, 2018
Gerekli uyum yasalarının çıkarılması akabinde, MHP takdir ve tercihini seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacaktır. Seçim var mı, erken mi, zamanında mı… Bu çekişmelere son verilmesinin zamanı gelmiştir. Teklifimiz, 26 Ağustos 2018 Pazar günü, Malazgirt zaferiyle Büyük Taarruzun yıldönümünde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip, hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimlerinde Türk düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesidir. Bu işi uzatmaya gerek yok."
MHP’de Bahçeli’nin konuşma metni önceden dağıtılırdı. Bugün teknik bir gerekçe ile dağıtılmadığı söylendi. Gazeteciler kuliste ‘yoksa erken seçim mi” diyecek espirileri yaparken 26 Ağustos çağrısı https://t.co/zKRAsbMhctğer metin bu yüzden önceden verilmemiş— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) April 17, 2018
Bahçeli, ABD öncülüğünde Suriye'ye düzenlenen saldırıyla ilgili açıklamalar da yaptı. Bahçeli'nin ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:
- 7 Nisan 2018 tarihinde Suriye'nin Duma bölgesindeki kimyasal saldırı küresel sistemi germiştir. İnsanlık vicdanı haklı olarak tepki göstermiştir. ABD ve İngiltere başta olmak üzere bir çok ülke bu saldırının Esed tarafından yapıldığını söylerken,Rusya tam tersini yaparak çalıyı dolanmayı tercih etmiştir. Suriye'de masumlar hayatını kaybederken Duma'daki saldırı küresel güçlere alet edilmiştir. ABD Başkanı yeni yetme ergen edasıyla Twitter'dan Rusya'ya meydan okudu. ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e gönderdi.© Sputnik / Vitaliy Podvitski
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor https://t.co/B6POVJMDP7— Habertürk TV Canlı (@HaberturkLive) 17 Nisan 2018
- ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye'de gerçekleştirdiği askeri harekat dar çerçeveli, muhataplarına mesaj odaklıydı.
- Kimyasal silahlardan çok ölüme sebep olan gelişmeler yaşanırken ABD, Fransa ve İngiltere'nin aklı neredeydi? BM ne yapıyordu? Tutarsızlık diz boyu. Asıl niyetlerin başka olduğuna dair kanıtlar ortadadır. Üç ülkenin füze saldırısı bize göre insanlık vicdanına tercüman olamaz. Suriye'nin siyasi geleceğine toprak bütünlüğü içinde sadece Suriyeliler karar vermelidir.© Sputnik / Mikhail Alaeddin
'MACRON, GANİMET AVCILIĞI YAPIYOR'
- Cinayet ve cehaletin bedeli terör örgütleri ile birlikte ödetilmelidir. Tarihin ibretlik yıkımlarından birisi bu ülkede görülmüştür. Bütün bunlara ses çıkarmayarak, varını yoğunu IŞİD'le mücadeleye adayanlar, bunlar insanlık dramı değildi de şimdi mi çığlıklar duyulur olmuştur? Kimyasal silah kullanmak elbette ki insanlık suçudur ancak, kimyasal silahlardan daha çok ölüme sebep olan gelişmeler yaşanırken ABD, İngiltere, Fransa'nın aklı neredeydi? BM ne yapıyordu? Asıl niyetler başkadır. Burada rejimi cezalandırma adı altında başka emeller bulunmuştur. Asıl gaye küresel emperyalist hesaplardır. Fransa Cumhurbaşkanının Türkiye ile ilgili sözleri ganimet avcılığıdır ve hükümsüzdür. Menbiç konusunda ayak direten ve yeni şartlar oluşturmaya çalışan ABD yeni oyunlar peşindedir. Aynı ülkeler Duma'daki kimyasal saldırılarından önce PYD kontrolündeki bölgelere asker göndermeye başlamıştı. Fransa sarayda ağırladığı PYD'li teröristlere destek sözü vermişti. ABD Dışişleri Bakanı'nın Zeytin Dalı ile ilgili açıklamaları marazi ve manidardır.© AP Photo / Luca Bruno
Bahçeli, açıklamalarına şöyle devam etti:
- CHP'nin OHAL bahanesiyle 81 ilde düzenlediği eylem ruhen hastalıktır. Yürüdüler olmadı, şimdi oturmaya başladılar. Oturdukları zaman kalkmayı bilmezler. Bırakın oturmayı, istersen amuda kalksın… Yine yararsız, yine beyhudedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden dönüş yoktur. Cumhurun kararı açık ve nettir. O da güçlü ve tam bağımsız Türkiye'dir. CHP muhatap bulursa derdini Cibali karakoluna anlatsın.© AA / Fatih Aktaş
'YERİ GELİRSE ELEŞTİRİLERİMİZİ SÖYLERİZ'
- Yeri gelirse saklı tuttuğumuz eleştirilerimizi muhataplarımızın yüzüne söyleriz. CHP gibi olamayız, çürük ipten tutamayız. Terörün siyasi şubesine hoş görülü bakamayız. Biz biliyoruz ki katranı kaynatmakla olmaz şeker, insanın cinsi neyse döner dolaşır yine ona çeker. Kalbimiz Türklük için çarpar.
'28 ŞUBAT ZANLILARININ MAHKUMİYETİ ÖNEMLİ'
- 28 Şubat'ta yaşanan post modern müdahale denilen darbenin zanlılarının hapse mahkum edilmesi önemlidir. 28 Şubat ile ilgili karar 18 Nisan 2018'de açıklanmıştır. Mahkeme müebbbet hapis verdiği zanlılara yaş göz önünde bulundurunca tutukluluk kararının sürdürülmesinin üstünde durmamıştır. Demokrasi elbette milletle anlamlıdır. Milletsiz demokrasi fostur. Türk Milleti kendi geleceğine kendi yön verecek akla haizdir.© AFP 2018 / ADEM ALTAN
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