Erken seçim çağrısı yapan Bahçeli, tarih verdi: Bu işi uzatmaya gerek yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Türkiye'nin bu şartlarda 2019'u bekleyemeyeceğini' söylerken, 26 Ağustos 2018'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin yapılması talebini dile getirdi. Bahçeli, "Bu işi uzatmaya gerek yok" derken gözler AK Parti'nin MHP liderine vereceği cevaba çevrildi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında erken seçim talebiyle ilgili özetle şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen hayata geçmeden devamlı yargılanmakta, kararlanmakta ve hasar verilmeye çalışılmaktadır. Türkiye'nin bu ağırlığın altında daha fazla kalması, 3 Kasım 2019'a kadar sabırla dayanması geldiğimiz bu aşamada mümkün, makul ve münasip değildir. Türkiye'nin sistem tartışmalarıyla boğulmak istendiği bugünkü şartlar altında 3 Kasım 2019'a istikrar ve dengeyle ulaşması zorlaşmaktadır.

İktidar partisiyle varılan uzlaşma neticesinde mahalli idareler seçimleri hariç olmak üzere, cumhur ittifakının iki paydaşından biriyiz. Seçim sürecine giden yolda toplumsal, ekonomik ve siyasi dinamikleri etkileyen çok sayıda menfi faktör yeşermektedir. Türkiye'nin bekası açısından hasıl olan milli mutabakatın tiizlikle korunması ve hedeflerine varması elzemdir…

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 26 Ağustos erken seçim çağrısı ve gerekçelerini tam olarak şu şekilde anlattı. pic.twitter.com/4pfgvGh1kp — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) April 17, 2018

Ancak İtitfakın selameti ve başarısı için de toplumsal dinamikleri tayin eden unsurların dikkatle takip ve analiz edilmesi, muhtemel sonuçlarının iyi hesaplanması ihtiyaçtır. Önümüzde kontrol edilemeyen beklenmedik bir takım olumsuz gelişmelerin ortaya çıkma ihtimali ise asla gözardı edilmemelidir ve bunun pek çok emerasi de şimdiden belirginleşmiştir..

Gerekli uyum yasalarının çıkarılması akabinde, MHP takdir ve tercihini seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacaktır. Seçim var mı, erken mi, zamanında mı… Bu çekişmelere son verilmesinin zamanı gelmiştir. Teklifimiz, 26 Ağustos 2018 Pazar günü, Malazgirt zaferiyle Büyük Taarruzun yıldönümünde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip, hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimlerinde Türk düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesidir. Bu işi uzatmaya gerek yok."

MHP’de Bahçeli’nin konuşma metni önceden dağıtılırdı. Bugün teknik bir gerekçe ile dağıtılmadığı söylendi. Gazeteciler kuliste ‘yoksa erken seçim mi” diyecek espirileri yaparken 26 Ağustos çağrısı https://t.co/zKRAsbMhctğer metin bu yüzden önceden verilmemiş — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) April 17, 2018

Bahçeli, ABD öncülüğünde Suriye'ye düzenlenen saldırıyla ilgili açıklamalar da yaptı. Bahçeli'nin ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

© Sputnik / Vitaliy Podvitski Trump: Hazır ol Rusya, füzeler gelecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor https://t.co/B6POVJMDP7 — Habertürk TV Canlı (@HaberturkLive) 17 Nisan 2018

ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye'de gerçekleştirdiği askeri harekat dar çerçeveli, muhataplarına mesaj odaklıydı.

© Sputnik / Mikhail Alaeddin Rusya: Duma’daki kimyasal saldırı iddialarına dair video sahte ve özellikle çekilmiş

'MACRON, GANİMET AVCILIĞI YAPIYOR'

© AP Photo / Luca Bruno Macron: Suriye'ye saldırılar Rusya ve Türkiye'nin arasını açtı

Bahçeli, açıklamalarına şöyle devam etti:

© AA / Fatih Aktaş AK Partili Ünal'dan CHP eylemine: Marksist Leninist bir işbirliği

'YERİ GELİRSE ELEŞTİRİLERİMİZİ SÖYLERİZ'

Yeri gelirse saklı tuttuğumuz eleştirilerimizi muhataplarımızın yüzüne söyleriz. CHP gibi olamayız, çürük ipten tutamayız. Terörün siyasi şubesine hoş görülü bakamayız. Biz biliyoruz ki katranı kaynatmakla olmaz şeker, insanın cinsi neyse döner dolaşır yine ona çeker. Kalbimiz Türklük için çarpar.

'28 ŞUBAT ZANLILARININ MAHKUMİYETİ ÖNEMLİ'