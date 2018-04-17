Çocuk oyun alanlarında baz istasyonu yasağı

Baz istasyonları anten ve cihazları, çocuklar için ayrılmış oyun alan sınırlarından en az güvenlik mesafesi kadar uzakta olacak.

© AFP 2018 / Amer HILABI Çocuk parkına baz istasyonu kuruldu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 'Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, radyo frekans spektrumunda 10 KHz-94 GHz frekans bandında çalışan, verici ve verici/alıcı cihazlarının kurulumuna, elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin belirlenmesine, elektromanyetik alan şiddeti değerlerinin ölçülmesine ve denetlenmesine ve ihlallere yönelik uygulanacak müeyyidelere ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Buna göre;