Hükümetten Bahçeli'nin erken seçim talebine ilk cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzun zamandır kulislerde dile getirilen erken seçimle ilgili ilk kez talebini dile getirdi. Partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin 26 Ağustos 2018'de yapılmasını talep eden Bahçeli, "Bu işi uzatmaya gerek yok" dedi.

Bahçeli'nin teklifine ilk yanıt da Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, "Ben de sizinle birlikte öğrendim. Konu, partinin yetkili organlarında değerlendirilir ve bir açıklama yapılır" dedi.