Hükümetten Bahçeli'nin erken seçim talebine ilk cevap

Bahçeli'nin teklifine ilk yanıt da Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, "Ben de sizinle birlikte öğrendim. Konu, partinin yetkili organlarında değerlendirilir ve bir açıklama yapılır" dedi.
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim yapılması çağrısını herkesle birlikte öğrendiğini söylerken "Yetkili organlarda değerlendirilir" dedi.
Bahçeli'nin teklifine ilk yanıt da Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, "Ben de sizinle birlikte öğrendim. Konu, partinin yetkili organlarında değerlendirilir ve bir açıklama yapılır" dedi.
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