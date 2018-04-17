İhsan Eliaçık'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Eliaçık ve avukatı katıldı. Duruşmada, Eliaçık'ın esas hakkındaki savunmasını yapmasının ardından mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme, Eliaçık'a, Demokratik İslam Kongresi tarafından düzenlenen konferansta yaptığı ve internet sitesinde yayınlanan konuşmasındaki sözleri nedeniyle 'silahlı terör örgütünün propagandasını' yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, cezada indirim maddeleri uygulamazken, Eliaçık hakkında yurt dışı ve İstanbul dışına çıkış yasağı ile haftada 2 gün imza atmak koşuluyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Eliaçık'ın bir internet sitesinde yer alan yazılarında PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı savunularak, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan cezalandırılması talep edilmişti.