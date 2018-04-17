Erken seçim çağrısından sonra: Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Bu gelişmelerden sonra partisinin grup toplantısı öncesi Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yarın bir görüşme yapacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos 2018'de erken seçim yapılmasını talep eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yarın bir görüşme yapacak.
Bu gelişmelerden sonra partisinin grup toplantısı öncesi Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yarın bir görüşme yapacaklarını söyledi.
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