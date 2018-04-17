Erdoğan: Anayasa değişikliği 2019 Kasım seçimlerinde yürürlüğe girecek

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Zeytin Dalı Harekatı'na başladığımız 20 Ocak tarihinden bu yana, yurt içinde 209, Kuzey Irak'ta 341 olmak üzere 550 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Afrin harekatında şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 205'e ulaşmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor https://t.co/LFNfCP1IUK— T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 17, 2018
- FETÖ gerçekleri eninde sonunda ortaya çıkıyor. Bu kumpasçılar yakayı ele veriyor. Adil Öksüz hainini kimlerin sertbest bıraktığını, bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz. FETÖ'cülerin oyunlarına göz yumanları bir kez daha ikaz ediyorum. Yanlışa düşen olursa vakti saati geldiğinde kendilerini mahkeme önünde hesap verirken bulacaklar.© AP Photo / Chris Post
- En son Kosova'da 6 Gabon'da 3 tane olmak üzere 80 FETÖ'cü'yü getirdik. Pensilvanya'ya kaçan terörist başının durumu da farklı olmayacak. Er veya geç onu da alacağız. Bu millete ihanet eden herkes hak ettiği cezayı alacak.
'2019 SEÇİMLERİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK…'
- AK Parti olarak MHP ile 7 Ağustos sürecine bizler sadık kaldık. Ama sözde anamuhalefet akşam başka sabah başka. Bu süreç MHP ile AK Parti'yi cumhurun ittifakına taşıdı. Cumhurun ittifakıyla yeni bir dönem başlayacak. Bu ittifakı 2019 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine de taşıyoruz. Anayasa değişikliği 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrasında konuştu ➤ https://t.co/PxULf1PtYJ— CNN Türk (@cnnturk) 17 Nisan 2018
- (İnönü Üniversitesi hakkında) Özal'ın adını yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulmasına karar verdik. Mevcut üniversitenin, adını anmak istemiyorum, oradaki öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve Turgut Özal Üniversitesi'ni kuracağız.
'CHP'NİN GİDECEĞİ YER KANDİL'
- Muhalif olmakla muarız olmayı birbirine karıştıran bu partinin devletimizle milletimizle olan bağı gün geçtikçe zayıflamaktadır. Terörist sevicilikten başka bir vasfı olmayan bir partiye gösterilen hayranlıkla CHP'nin gideceği yer olsa olsa Kandil olur. Gerçi yakında biz o Kandil'i de teröristlerin başına yıkacağız. CHP'nin başındaki zat Afrin operasyonuna da karşı çıkmıştı. Sakın Afrin şehir merkezine girmeyin çağrısı yapmıştı.
Erdoğan, CHP Lideri’nin de kendisinden sonra Hatay’a gittiğini söyleyince bir partili, “Günaydın günaydın” diye bağırdı. Erdoğan da “Aynen” diye konuştu. pic.twitter.com/be54QWAEAl— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) April 17, 2018
'TERÖRİSTLERİN GİYDİĞİ POSTAL VE PARKAYI GİYERSİNİZ'
'CHP'NİN BÖYLE MARJİNALİZE EDİLMESİNE YÜREĞİMİZ EL VERMİYOR'
- Bu partinin İstanbul il yöneticisi ve bazı yöneticilerinin BTÖ borazanlığı yapıyor. Ülkede ne kadar FETÖ, PKK, DHKP-C'li varsa CHP'nin eylemlerine katılıyor. CHP'nin böyle marjinalize edilmesine yüreğimiz el vermiyor. Bizim için muhalefet de iktidar kadar güçlü olmalıdır. Binde 3'lük partilerin ağzıyla siyaset yapılmaz. İktidar olmak için en az yüzde 50'ye talip olmalısınız. CHP binde 3'e talipse diyecek yok. Ülkede iktidar değişimi ile ilgili bir değişim beklentisi yoktur ancak ana muhalefetle ilgili beklenti var.© AA / Fatih Aktaş
'PYD'Lİ TERÖRİSTLERİ SINIRA GETİRME ÇABALARI VAR'
- Biz Suriye topraklarını güvenli hale getirmezsek, 3.5 milyon Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönemeyeceklerini belirledik. Kendi güvenliğimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için orayı güvenli hale getirmeliyiz. Alman Şansölye Merkel'le de dün bir görüşme gerçekleştirdik. Evlerine kavuşmayı bekleyen 3.5 milyon Suriyeli var. Aynel Arab'tan, Tel Abyat'a sınırlarımızı güvenli hale getirmeliyiz. Bu bir beka meselesi. Karşımızda kim olduğuna değil, bizim ne dediğimize bakacağız. Esad'ın kimyasal silah kullandığı tespitiyle, Suriye'de kırmızı çizgi yoktur. Konveksiyonel çıkarlar vardır. Burada 5 bin TIR'ın silah yüklü, Suriye'nin kuzeyinde ne işi var? 60 bin PYD'li teröristi sınıra getirme gayretleri var. Ne getirirseniz getirin. Buranın güvenliğini sağlamakta kararlı Türk Milleti ve Türk milletinin evlatları var. Öte yandan ÖSO var. Nice inanmış azınlıklar, nice inanmamış kalabalıklara galiptir.© AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN
MACRON'A YANIT: KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESEBİLDİĞİMİZDEN BERİ…
- Çıkmış biri Türkiye ile Rusya'nın arasını açtık diyor. Dış politikamızın esası dostların sayısını çoğaltmaktır, ancak bir şartla. Dostlarımızın dostluğunu görelim ki onlarla yürüyebilelim. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyi başarabildiğimizden beri kimseye ihtiyacımız olmadığını gördük. Yarın çok daha iyi yerde olacağız." dedi.
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