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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Anayasa değişikliği 2019 Kasım seçimlerinde yürürlüğe girecek

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 26 Ağustos 2018'i işaret ederek yaptığı erken seçim çağrısının aksine 'anayasa değişikliği düzenlemelerinin 2019 Kasım seçimleriyle tamamen yürürlüğe gireceğini' söyledi.

    Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    • Zeytin Dalı Harekatı'na başladığımız 20 Ocak tarihinden bu yana, yurt içinde 209, Kuzey Irak'ta 341 olmak üzere 550 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Afrin harekatında şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 205'e ulaşmıştır.
    • Fethullah Gülen
      © AP Photo / Chris Post
      Selvi: Bir de bakmışsınız ki MİT, Gülen'i Türkiye'ye getirmiş
      FETÖ gerçekleri eninde sonunda ortaya çıkıyor. Bu kumpasçılar yakayı ele veriyor. Adil Öksüz hainini kimlerin sertbest bıraktığını, bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz. FETÖ'cülerin oyunlarına göz yumanları bir kez daha ikaz ediyorum. Yanlışa düşen olursa vakti saati geldiğinde kendilerini mahkeme önünde hesap verirken bulacaklar.
    • En son Kosova'da 6 Gabon'da 3 tane olmak üzere 80 FETÖ'cü'yü getirdik. Pensilvanya'ya kaçan terörist başının durumu da farklı olmayacak. Er veya geç onu da alacağız. Bu millete ihanet eden herkes hak ettiği cezayı alacak.

    '2019 SEÇİMLERİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK…'

    • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
      © AA /
      Erken seçim çağrısı yapan Bahçeli, tarih verdi: Bu işi uzatmaya gerek yok
      Dün 16 Nisan halk oylamasının birinci yıldönümüydü. Bilhassa evet diyerek ülkemizin ve milletimizin tarihi yol ayrımında iradesini ortaya koyan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı ifade ediyorum. Halkoylamasıyla önemli bir değişiklik kabul edildi. 
    • AK Parti olarak MHP ile 7 Ağustos sürecine bizler sadık kaldık. Ama sözde anamuhalefet akşam başka sabah başka. Bu süreç MHP ile AK Parti'yi cumhurun ittifakına taşıdı. Cumhurun ittifakıyla yeni bir dönem başlayacak.  Bu ittifakı 2019 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine de taşıyoruz. Anayasa değişikliği 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek.
    • (İnönü Üniversitesi hakkında) Özal'ın adını yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulmasına karar verdik. Mevcut üniversitenin, adını anmak istemiyorum, oradaki öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve Turgut Özal Üniversitesi'ni kuracağız.

    'CHP'NİN GİDECEĞİ YER KANDİL'

    • Muhalif olmakla muarız olmayı birbirine karıştıran bu partinin devletimizle milletimizle olan bağı gün geçtikçe zayıflamaktadır. Terörist sevicilikten başka bir vasfı olmayan bir partiye gösterilen hayranlıkla CHP'nin gideceği yer olsa olsa Kandil olur. Gerçi yakında biz o Kandil'i de teröristlerin başına yıkacağız. CHP'nin başındaki zat Afrin operasyonuna da karşı çıkmıştı. Sakın Afrin şehir merkezine girmeyin çağrısı yapmıştı. 

    'TERÖRİSTLERİN GİYDİĞİ POSTAL VE PARKAYI GİYERSİNİZ'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA /
      Erdoğan'dan Hatay'a gidecek olan Kılıçdaroğlu'na: Eksikse postal, parka gönderelim
      Sanatçılarımız, sporcularımızla askerlerimize destek için Hatay'daki sınır karakoluna gittiğimizde bu zat herkese hakaretler yağdırdı. Sonra kalktı kendisi de Hatay'a gitti. Bizim ziyaretimiz sırasında giydiğimiz kamuflaja da hayran kaldı herhalde. Onun için laf attı. Kendisine postal ve parka gönderme teklifinde bulunmuştum. Bunun üzerine CHP'nin başındaki bu zat, 'parkayı ve postalı öğrenciliğimden beri giyiyorum' demişti. Nihayet 40 yılda doğru bir söz etti. Biz de ona diyoruz zaten siz teröristlerin giydiği parkayı ve postalı giyersiniz. Biz Mehmetçiğin parkasını ve postalını giyeriz aramızdaki fark bu.

    'CHP'NİN BÖYLE MARJİNALİZE EDİLMESİNE YÜREĞİMİZ EL VERMİYOR'

    • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal
      © AA / Fatih Aktaş
      AK Partili Ünal'dan CHP eylemine: Marksist Leninist bir işbirliği
      Bu partinin İstanbul il yöneticisi ve bazı yöneticilerinin BTÖ borazanlığı yapıyor. Ülkede ne kadar FETÖ, PKK, DHKP-C'li varsa CHP'nin eylemlerine katılıyor. CHP'nin böyle marjinalize edilmesine yüreğimiz el vermiyor. Bizim için muhalefet de iktidar kadar güçlü olmalıdır. Binde 3'lük partilerin ağzıyla siyaset yapılmaz. İktidar olmak için en az yüzde 50'ye talip olmalısınız. CHP binde 3'e talipse diyecek yok. Ülkede iktidar değişimi ile ilgili bir değişim beklentisi yoktur ancak ana muhalefetle ilgili beklenti var.

    'PYD'Lİ TERÖRİSTLERİ SINIRA GETİRME ÇABALARI VAR'

    • Kamışlı'daki kutlamalarda PYD bayrağı
      © AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN
      Ankara ile körebe oyunu mu?: PYD'nin başını çektiği unsurlardan Suriye Gelecek Partisi
      Biz Suriye topraklarını güvenli hale getirmezsek, 3.5 milyon Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönemeyeceklerini belirledik. Kendi güvenliğimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için orayı güvenli hale getirmeliyiz. Alman Şansölye Merkel'le de dün bir görüşme gerçekleştirdik. Evlerine kavuşmayı bekleyen 3.5 milyon Suriyeli var. Aynel Arab'tan, Tel Abyat'a sınırlarımızı güvenli hale getirmeliyiz. Bu bir beka meselesi. Karşımızda kim olduğuna değil, bizim ne dediğimize bakacağız. Esad'ın kimyasal silah kullandığı tespitiyle, Suriye'de kırmızı çizgi yoktur. Konveksiyonel çıkarlar vardır. Burada 5 bin TIR'ın silah yüklü, Suriye'nin kuzeyinde ne işi var? 60 bin PYD'li teröristi sınıra getirme gayretleri var. Ne getirirseniz getirin. Buranın güvenliğini sağlamakta kararlı Türk Milleti ve Türk milletinin evlatları var. Öte yandan ÖSO var. Nice inanmış azınlıklar, nice inanmamış kalabalıklara galiptir.

     MACRON'A YANIT: KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESEBİLDİĞİMİZDEN BERİ…

    • Çıkmış biri Türkiye ile Rusya'nın arasını açtık diyor. Dış politikamızın esası dostların sayısını çoğaltmaktır, ancak bir şartla. Dostlarımızın dostluğunu görelim ki onlarla yürüyebilelim. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyi başarabildiğimizden beri kimseye ihtiyacımız olmadığını gördük. Yarın çok daha iyi yerde olacağız." dedi.
    Etiketler:
    Erken seçim, MHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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