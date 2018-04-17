HDP'den erken seçim açıklaması: AKP'yi devirmenin zamanı geldi, hodri meydan

"Devlet Bahçeli, 26 Ağustos'ta erken seçim yapılma teklifinde bulundu. Kendi açıklaması olarak kimse görmesin. Devlet Bahçeli, Erdoğan'dan habersiz böyle bir kararı açıklayamaz. Erdoğan, tükürdüğünü yalamak istemiyor. Söyleyemeyeceklerini, kankası Bahçeli'ye açıklatıyor. OHAL varken bu ülke demokratik bir biçimde nasıl seçime gidecek? Eğer böyle bir karar aldıysanız, biz de HDP olarak 'Hodri meydan' diyoruz. Ve herkese çağrı yapıyorum. Bu ülkede AKP'yi devirmenin zamanı gelmiştir."
Olağanüstü hale (OHAL) yönelik eleştirileri devam eden Buldan, ayrıca şunları söyledi:
- 16 Nisan referandumu sonrası 'Atı alan Üsküdar'ı geçti" demişti. İttifak yasası ile de atı çaldılar. İttifak yasası atı çalma yasasıdır.
- Kendinden olmayan herkesi vatan haini ilan ettiler. Dolar 4 liranın üzerine çıkmış durumda. Binlerce işçi OHAL nedeniyle çıkarılan güvenlik soruşturmasıyla işinden edildi. HDP'yi demokratik siyasetin dışına atmaya çalıştılar. 'Çocuklar ölmesin' diyen Ayşe öğretmen, bebeği ile birlikte cezaevine girecek. 'Oluk oluk kan akacak' diyenler dışarıda. Bu ülkeye barış gelsin diyenler ne yazık ki cezaevinde rehin olarak tutuluyor.
- Tek bir sözlerini tuttu bunlar. OHAL'i defalarca uzattılar. Arkadaşlarımız, yarın genel kurulda Türkiye'nin OHAL'den kurtulması için mücadele edecek.
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