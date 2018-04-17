HDP'den erken seçim açıklaması: AKP'yi devirmenin zamanı geldi, hodri meydan

Partisinin grup toplantısında konuşan Buldan'ın erken seçim teklifiyle ilgili olarak ifadeleri şöyle:

"Devlet Bahçeli, 26 Ağustos'ta erken seçim yapılma teklifinde bulundu. Kendi açıklaması olarak kimse görmesin. Devlet Bahçeli, Erdoğan'dan habersiz böyle bir kararı açıklayamaz. Erdoğan, tükürdüğünü yalamak istemiyor. Söyleyemeyeceklerini, kankası Bahçeli'ye açıklatıyor. OHAL varken bu ülke demokratik bir biçimde nasıl seçime gidecek? Eğer böyle bir karar aldıysanız, biz de HDP olarak 'Hodri meydan' diyoruz. Ve herkese çağrı yapıyorum. Bu ülkede AKP'yi devirmenin zamanı gelmiştir."

Olağanüstü hale (OHAL) yönelik eleştirileri devam eden Buldan, ayrıca şunları söyledi: