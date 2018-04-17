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    Cinsel istismar

    6 yaşındaki çocukları istismara uğrayan aile: Olay doğru ama şikayetçi değiliz

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    Diyarbakır'da 6 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmek suçundan yargılanan 39 yaşındaki adama 15 yıl hapis cezası verildi. Çocuğun anne-babası, "Olay doğru ama şikayetçi değiliz" dedi.

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 19 Aralık 2016'da 39 yaşındaki M.A.B.'nin, 6 yaşındaki kız çocuğu L.D.'yi yaşadığı kulübeye götürüp istismarda bulunduğu öne sürüldü.

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf : Twitter
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    Diken'in aktardığı habere göre, çocuğun sesini duyup olay yerine giden annenin şikayeti sonrası adam tutuklanarak, ‘çocuğun cinsel istismarı' ve ‘çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda sanığa Mart 2017'de 14 yıl hapis cezası verdi. Ceza, ‘sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri' nedeniyle indirimle 11 yıl sekiz aya düşürüldü.

    İSTİNAF KARARI BOZDU

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    © AA /
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    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay ile sanık avukatı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yaptı. Davayı değerlendiren 17. Ceza Dairesi, 31 Mayıs 2017 tarihinde yerel mahkemenin kararını bozdu.

    Sanığın, çocuğun cinsel istismarı eylemini zorla veya tehditle işlediğinin kabulü halinde, daha yüksek ceza gerektiren kanun maddesinin uygulanmasının zorunlu olduğunu belirten mahkeme, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun zorla veya hile kullanılarak işlendiğinin belirtilmesine rağmen cinsel istismar eyleminde bu konuda artırım maddesinin uygulanmadığını kaydetti.

    Sanığa ceza verilirken eylemin zorla veya tehditle işlenip işlenmediğinin tartışılmadığı belirtilen kararda, bu nedenle hükmün bozulduğu belirtildi.

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    TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplandı
    © AA / Murat Kaynak
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    'Karar bozulunca dava yerel mahkemede ikinci kez görüldü.

    Duruşmada savunma yapan sanık, şunları söyledi: "Böyle bir suçun ağırlığını ve toplum tarafından nasıl karşılanacağını biliyorum. Yıllarca cezaevinde kaldığımdan dolayı bu suçun cezasını bilirim. Bundan dolayı da işlemem. Dokuz yıl çocuklarımdan uzak kaldım. Çocuklara karşı sevgim vardır. Ben böyle bir suçu işleyecek biri değilim. Ben de iki kız babasıyım. Kaçak elektrik yüzünden mağdurun ailesiyle aramızda husumet oluştu. Bana iftirada bulundular."

    15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
    © AA /
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    Çocuk L.D. mahkemedeki ifadesinde, başından geçenleri anlatırken çocuğun anne ve babasının da ifadelerine başvuruldu. Mahkemede dinlenen baba S.D. ve anne Z.D., olayın doğru olduğunu ancak sanıktan şikayetçi olmadıklarını söyledi.

    Mahkeme bu sefer sanığa suçun zorla ve tehditle işlendiğini belirterek, 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.

    Kararda, suçun tek delilinin mağdur ve annesinin ifadeleri olduğunu belirtilerek şunlar kaydedildi: "Çelişkili olmayan ifadelere göre fiilin rızaya dayanmaksızın, doğrudan doğruya sanığın uyguladığı cebirle gerçekleştiği şüphesizdir. Kaldı ki; altı yaşında bir çocuğun, başka birisinin cebri olmadan kendi rızası ile böyle bir fiilin mağduru olduğunu kabul edebilmek mümkün değildir. Mağdurun anne ve babası şikayetten vazgeçmişseler de; mağdur avukatı Abdullah Zeytun'un şikayetten vazgeçmeyi kabul etmemesi ve duruşmaları takip edeceklerini beyan etmesi doğrultusunda, mağdurun sıfatı katılan olarak mahkememizce kabul edilmiştir."

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    Etiketler:
    İstinaf mahkemesi, hapis cezası, mahkeme, cinsel istismar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyarbakır
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