Hac ve umreye gitmek isteyenleri Zemzem Tower'la dolandırdı

Hac ve umreye gitmek isteyen kişilere Mekke'nin lüks oteli Zemzem Tower'da devre mülk satan ve onlarca hacı adayından ortalama 6 bin dolar toplayan Adem Taner, tutuklandı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Adem Taner (38), hac ve umreye gitmek isteyen kişilere Mekke'nin lüks oteli Zemzem Tower'da devre mülk sattı.

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Onlarca hacı adayından ortalama 6 bin dolar para alan Taner, hac veya umreye gitmeye hazırlanan kişilere sahte konsolosluk vizesi ve uçak bileti gönderdi.

Dolandırıldıklarını anlayan çok sayıda kişinin savcılıklara başvurusunun ardından gözaltına alınan Taner, kimseyi dolandırmadığını söylese de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Taner ile birlikte üç kişi hakkında kâr payı vaadi ile bini aşkın kişiden 100 milyon lira para topladıkları gerekçesiyle devam eden başka bir soruşturma daha olduğu belirtildi.