MGK toplantısı sona erdi: OHAL'in uzatılması için tavsiye kararı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. MGK, hükümete OHAL'in iç ay daha uzatılmasını tavsiye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.

Toplantının ardından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "OHAL'in 3 ay daha uzatılması kararı tavsiye edildi" denildi. Böylece OHAL 7. kez uzatılmış olacak.

MGK bildirisinde Suriye'deki gelişmelere de değinildi. Bildiride, "Suriye'deki katliamların önlenmesi için uluslararası toplumun ortak hareket etmesinin hayati önemi haiz olduğu" belirtildi. Açıklamada ayrıca, "terörle mücadelede müttefik ülkelerin desteği bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

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