Karamollaoğlu'ndan erken seçime destek: İktidar problemlere çözüm bulamıyor, isabetli oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim kararı ile ilgili "İktidar partisi içinde yaşadığımız problemlere bir çözüm bulamıyor. Ne iktisadi yönden ne dış politikada. Bir şaşkınlık içerisinde bundan dolayı bir erken seçim kararı isabetli olur kanaatindeyiz" dedi.
Türkiye’nin gündemine düşen erken seçim çağrısına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan da cevap geldi.
Karamollaoğlu, Bahçeli’nin erken seçim ilgili yaptığı açıklamayı uygun bulduklarını söyleyerek, “Türkiye’nin hakikaten bugünkü şartlarda daha ileriye gitmesi mümkün değil. Yani iktidar partisi içinde yaşadığımız problemlere bir çözüm bulamıyor. Ne iktisadi yönden ne dış politikada. Bir şaşkınlık içerisinde bundan dolayı bir erken seçim kararı isabetli olur kanaatindeyiz. Biz zaten bu çalışmalara hazırız. Bu çalışmalar şu anda bir bakıma yürüyor. Ama esas kararı nihayetinde iktidar partisi verecek. Bugün grup toplantısında pek bir ses çıkmamış oradan bekleyip göreceğiz” dedi.
Bahçeli’nin verdiği tarihin Kurban Bayramı tatiline denk gelmesini de değerlendiren Karamollaoğlu, “Bu tarih tabii ki çok uygun bir tarih değil. İlla ‘26 Ağustos’ dedi diye 26 Ağustos olması gerekmez. Eylül içerisinde Ekim’in içerisinde herhangi bir gün olabilir bizim için. Onlar herhalde kendi aralarında anlaşırlar. Biz de ona göre hazırlıklarımızı zaten yapıyoruz biraz hızlandıracağız o kadar” diye konuştu.
'SEÇİM KARARI ALINMADAN İTTİFAKI KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL'
İttifak ile ilgili de gazetecilerin sorularını cevaplandıran Karamollaoğlu şunları kaydetti:
“Biz ittifak görüşmelerine falan başlamadık onu söyleyelim. İttifak ancak seçim sathı mahalline girdikten seçim kararı alındıktan sonra bizim yapacağımız temaslarla ortaya çıkar. Şu anda bu kesinleşmedi. Ama ben zaten önümüzdeki haftalar içerisinde hem Kılıçdaroğlu’nu kongreden sonra yeniden seçildi bir rahatsızlık geçirdi telefonla ‘geçmiş olsun’ demiştim ama bir gitmemiz gerekir aynı zamanda sayın Akşener’de son kongresini yaptı. Ondan dolayı da bir tebrik için gideceğim. Bu konularda belki o zaman gündeme gelebilir ama biz şu anda ülkenin problemleriyle ilgilenmeyi daha uygun ve doğru buluyoruz.”
Vatandaşların Türkiye'deki son gelişmelerden rahatsız olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:
“Özellikle ekonomik yönden çok ciddi problemlerimiz var. Tabi dış politikada da hükümet istikrarlı bir çizgi ortaya koyamadı son zamanlarda. Bir Amerika’ya karşı tavır belirliyor; Nasıl olur da siz terör estiren grupları desteklersiniz diye. Ondan sonra gidip o grupların Suriye’yi vurmasını adeta alkışlıyor. Bu kadar şaşkınlık olmaz ki. Nihayetinde İslam alemine yapılan bir saldırı. İster problemli olduğumuz bir ülkeyle olsun ister başka sebeple olsun bizim böyle bir çıkışı tasvip etmemiz kesinlikle mümkün olmaz. Onun için Türkiye’nin bir çıkışa ve değişikliğe ihtiyacı var. Biz de bir an önce o değişikliğin olması için acele etmekte fayda var diye düşünüyoruz."
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