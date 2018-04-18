28 Şubat davasında eski Genelkurmay Başkanı Karadayı, adli kontrole itiraz etti

28 Şubat sürecine ilişkin aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir’in de aralarında bulunduğu 103 sanığın darbe suçundan yargılandığı davanın kararı geçen günlerde açıklandı. İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi. Ancak mahkeme, yaşları, sağlık durumları da dikkate alınarak haklarında yurt dışına çıkma yasağı ve imza karşılığında adli kontrol uygulanması kararını verdi.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN 28 Şubat davasında 68 sanığa beraat, 21 sanığa müebbet hapis

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Karadayı, ‘yurt dışına çıkış yasağı ve ayda bir imza verme’ kararının kaldırılmasını, kaldırılmadığı takdirde de aylık imza atma zorunluluğunun 3 ayda bir olarak uygulanmasını talep etti.

Karadayı'nın avukatı Erol Aras Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği itiraz dilekçesinde şunları belirtti: “Müvekkil 87 yaşında, kanser ameliyatı geçirmiş, ağır kanser hastası bulgularına sahip ve büyük yürüme zorlukları çeken bir kimsedir. Eğer adli kontrol tedbirlerinin tamamının kaldırılması sayın mahkemece düşünülmüyor ise aylık imza atma zorunluluğunun kaldırılması ya da 3 ay gibi daha uzun bir süreye uzatılmasına karar verilmesini vekil olarak arz ve talep ederim.”