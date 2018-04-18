Selvi: Bahçeli’nin erken seçim çağrısı hakkında 3 senaryo üzerinde duruluyor

Selvi'nin "Erdoğan, erken seçim diyecek mi?" başlıklı yazısında aktardığına göre üzerinde durulan senaryolar şöyle:

Bahçeli, AK Parti ile danışıklı dövüş içinde bu açıklamayı yaptı. AK Parti’de erken seçim isteyenler, Erdoğan’ı ikna edemeyince tezlerini Bahçeli üzerinden devreye soktular. Bahçeli, kimseyle konuşmadan kendi değerlendirmeleri doğrultusunda bu kararı aldı.

Selvi, yazısında devamla şu ifadeleri kullandı:

Tabii MHP Lideri’nin 3 Nisan’da MHP grup toplantısında, ”Zamanında yapılan, yapılması gereken seçimlerle Türkiye nefes alacak, önünü görecektir” demesi üzerine erken seçim lobisinin bir umudunun daha sona erdiğini yazmıştım. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçime karşı çıkan açıklamalarını yansıtıp, “Erken seçim yok. Seçimler zamanında yapılacak” yazıları yazmış birisi olarak yarın ki görüşmenin önemli olduğu kanaatindeyim.

Erken seçimde AK Parti-MHP ittifakının daha avantajlı olduğu, henüz Cumhurbaşkanı adayı bile belirleyemeyen, ittifak yapıp yapmayacağı belli olmayan muhalefetin hazırlıksız yakalandığı, İYİ Parti’nin seçimlere girememe ihtimalinin MHP’yi cezbettiği gibi değerlendirmelerini önemli ama eksik buluyorum. Erdoğan’ın siyaset tarzına uymuyor.

Peki Bahçeli’nin açıklaması ile artık erken seçim kaçınılmaz diyebilir miyiz? Erdoğan-Bahçeli görüşmesi gerçekleşmeden yapılacak yorumlar erken olur.