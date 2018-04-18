Cumhurbaşkanlığı'ndan erken seçime yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 26 Ağustos 2018'de erken seçim yapılması teklifini değerlendirdi: "Belli ki Bahçeli’nin teklifi AK Parti’de de sürpriz yarattı. Ama kimsenin bu teklifi kestirip atma lüksü yok."

Çevik'in "Artık ok yaydan çıktı görünüyor" başlıklı yazısı şöyle:

Türkiye siyasetini 45 yıldır takip eden bir gazeteci iseniz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "erken seçime 26 Ağustos'ta gidelim" çağrısı artık okun yaydan çıktığını ve kolay kolay Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminin 2019 Kasım'ında olamayacağı ortada…

Dananın kuyruğu bugün yapılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi ile kopacak ve olay açıklığa kavuşacak.

AK Parti genellikle seçimlerin hep zamanında yapılmasını istemiştir. MHP lideri ise geçmişte de Türkiye’yi erken seçimlere götürmekle ünlü.

© AA / 'Erdoğan: Bahçeli'nin erken seçim teklifini duyunca üzüldüm'

Bunda art niyet aramak hatalı. Bunda danışık ve dövüşük aramak da doğru değil. Belli ki Bahçeli’nin teklifi AK Parti’de de sürpriz yarattı. Ama kimsenin bu teklifi kestirip atma lüksü yok.

Cumhurbaşkanımız Bahçeli’nin, yani ittifak ortağının bu teklifini enine boyuna düşünecek, arkadaşları ile tartışacak ve gerekli kararı alacaktır.