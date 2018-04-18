İlahiyatçı Günaydın'dan 'imam hatiplileri deizme yönelten' 100 soru

© Fotoğraf : DHA AK Partili Külünk: Bu milletin evlatlarını bekleyen tehlike deizm

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, ilahiyat fakültelerinin 'Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm' sempozyumunda sunum yapan Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Fatma Günaydın, öğrencilerle yaptığı anket ve gözlem çalışması sonrasında öğrencileri deizme yönelten soruları derledi.

© AA / Arşiv İlahiyatçı Okumuş: Deizmin yaygınlaşmasının sorumlusu siyasetçiler

Günaydın, imam hatip liselerindeki 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin inanca dair sorularından oluşan sunumunda, gençler arasındaki dini şüphenin nedenlerini ise 'dindarların yaşamlarının meydana getirdiği hayal kırıklığı, ebeveyn ile olan çatışmalı ilişkiler, sebep ve hikmeti anlatılmadan dini emirlerin dikte edilmesine karşı oluşan tepki ve din başlığı altında eleştiriye uğramak' şeklinde sıraladı.

Günaydın “Yaşadığı dünyadaki kötülük ve adaletsizlikleri gören genç, Tanrı’nın merhameti ve adaleti konusunda sarsılır. Din bilim çatışması aynı şekilde genç bireyi ciddi bir ikilemin ve açmazın eşiğine taşır. Kültür dersleri ile inanç konuları arasında bağlantı kurma zorluğu yine dini şüpheye sevk eden amillerdendir” dedi.