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    Çin'nin Başkenti Pekin'deki Tiençiao Gösteri Merkezi'nde '2018 Türkiye Turizm' yılının açılış galası düzenlendi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş konuşma yaptı.

    Kurtulmuş: Türkiye gibi demokrasinin hakim olduğu ülkelerde halklar, rejimlerden daha önemlidir

    © AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı
    Türkiye
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    Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bizim İslam algımız, insanları yaradılışta eş, dinde kardeş görmektir" dedi.

    Bakan Kurtulmuş, Çin Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve merkezi hükümete politika üretme noktasında danışmanlık yapan Çin Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nü (CIIS) ziyaret etti.

    Kurtulmuş, Pekin'deki temasları çerçevesinde CIIS Başkanı Çi Cınhong, Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve uluslararası ilişkiler uzmanlarıyla bir araya geldi.

    Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
    © AA /
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    İkili ilişkiler, terörle mücadele, uluslararası meselelerde iş birliği gibi konuların ele alındığı görüşmede, Çin'in inisiyatifinde tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı planlayan "Kuşak ve Yol" projesi kapsamında ticari ve stratejik ilişkilerin geliştirilmesi çağrısını yaptı.

    Bakan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ortak iradesiyle ilişkilerin ivme kazandığını dile getirerek, iki ülke arasındaki yakınlaşmayla gelecek dönemde yılda bir milyon Çinli turisti ağırlamak istediklerini söyledi.

    Türkiye'nin küresel sorunlar ve teröre karşı yürüttüğü mücadeledeki kararlı duruşunu aktaran Kurtulmuş, iki ülke arasındaki geniş iş birliği potansiyelini değerlendirdi.

    'TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜ KARŞIYIZ'

    Bakan Kurtulmuş, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler ve bazı Arap ülkelerinden yükselen Türkiye aleyhtarı söylemlere değinerek, "Türkiye gibi demokrasinin hakim olduğu ülkelerde halklar rejimlerden daha önemlidir. Terörün her türlüsüne karşıyız" diye konuştu.

    Çin ile Türkiye'nin aleyhine olan dış ticaret açığının azaltılması adına yapılabileceklerin de masaya yatırıldığı görüşmede, karşılıklı turizm fuarları ile iş birliğinin artırılması planı görüşüldü.

    "Bizim İslam algımız, insanları yaradılışta eş, dinde kardeş görmektedir" ifadesini kullanan Kurtulmuş, terörün İslam ile kesinlikle bağdaşmadığına dikkati çekti.

    AB - Türkiye
    © REUTERS / Francois Lenoir
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    Çin'de '2018 Türkiye Turizm Yılı' kapsamında bu ülkede bulunan Bakan Kurtulmuş, CIIS'deki görüşmesinin ardından Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde Peninsula Otel CEO'su Clement Kwok'u kabul etti.

    Başkent Pekin'deki temaslarını bugün tamamlayacak Kurtulmuş, Çin programının ikinci durağı olan ekonomi ve finans merkezi Şanghay'a hareket edecek.

    Etiketler:
    Turist, Recep Tayyip Erdoğan, Şi Cinping, Numan Kurtulmuş, Çin, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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