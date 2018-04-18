Türkiye nüfusunun yüzde 28.3'ü çocuk

Türkiye'nin çocuk nüfusu, geçen yıl sonu itibarıyla 22 milyon 883 bin 288 olarak belirlendi. Çocuklar, ülke nüfusunun yüzde 28.3'ünü oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı.

© AFP 2018 / MUSTAFA OZER TÜİK açıkladı: Türkiye nüfusu rekor kırdı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye'nin toplam nüfusu geçen yıl sonu itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 iken, çocuk nüfusu 22 milyon 883 bin 288 olarak kayıtlara geçti.

BM tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48.5'ini oluştururken, bu oran 1990'da yüzde 41.8'e, geçen yıl ise yüzde 28.3'e geriledi.

TÜRKİYE 167 ÜLKE ARASINDA 97. SIRADA

Nüfus projeksiyonlarında, çocuk nüfus oranının 2040 yılında yüzde 23.3'e, 2060'ta yüzde 20.4'e ve 2080'de yüzde 19'a gerileyeceği öngörüldü.

Dünya nüfusunun geçen yıl yüzde 30.2'sini çocuk nüfus oluşturdu. En yüksek çocuk nüfus oranına sahip ilk 3 ülke, yüzde 55.8 ile Nijer, yüzde 55.1 ile Uganda ve yüzde 54.8 ile Mali oldu.

Türkiye, yüzde 28.3'lük oranla 167 ülke arasında en fazla çocuk nüfus oranına sahip 97. ülke olarak kayıtlara geçti.