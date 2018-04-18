AK Parti Sözcüsü Ünal: Zamanında seçim için her zaman hassas olduk, alınan bir karar yok

Siyaset, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahçeli ile bugün Beştepe'de yapacağı görüşmeye odaklanmışken Ünal, görüşmesinin daha önceden planlandığını söyledi.
Erdoğan'ın yarın vekillerle bir toplantı yapacağını açıklayan Ünal, şunları söyledi:
'ERDOĞAN YARIN MİLLETVEKİLLERİYLE GÖRÜŞECEK'
'ERDOĞAN DÜŞMANLIĞINDAN TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINA GELDİN, YAPMA'
"15 Temmuz kontrollü darbe diyen kim, sensin. 20 Temmuz'a darbe diyen kim, CHP. Türkiye'ye yatırımcı gelmez diyorsun, Türkiye ile uğraşma. Erdoğan düşmanlığından Türkiye düşmanı haline geldin, yapma. Daha önceki 'ceberrut devlet anlayışı yüzünden bunlar bu kadar gizlenebildiler' dedim. Beni bilen bilir, benim FETÖ ile nasıl mücadele ettiğimi de bilen bilir. Benimle ilgili zamanında bürokrat havuzu oluşturdular diye haber yaptılar bunlar. Sabah kalkıyorum hakaret, akşam yatıyorum hakaret. Türkiye kutuplaşmasın diyorsun. Söylemini öyle şiddetlendirip hakaret ediyor ki, cevap veriyoruz. Cumhurbaşkanımıza parmak sallama hakkını sana kim veriyor? İnsanların özel hayatına müdahale etme hakkını sana kim veriyor? Militanlar dediği kişiler bunu alkışlıyor, bu da başlıyor hakarete."
'RAHİP İLE İLGİLİ KARARI YARGI VERECEK'
"(ABD Başkanı Donald) Trump'ın tweetlerine alıştık. Onlardaki yargı da bizdeki yargı değil mi? Yargıya saygı duyacağız. Rahip dışındaki kararı verecek olan ne Trump, ne de yargı dışında biri değil. Kararı yargı verecek.
Bizim kimyasal silah kullanımına karşı hava harekatını desteklememiz, ABD, Fransa, İngiltere'nin politikasını desteklediğimiz anlamına gelmez. Bizim dış politikamız çok katmanlı. Cumhuraşkanımız bölgede oyun kurucu. Ciddi bir ilişki, diplomasi yöneten tek lider. Türkiye'nin ekseni ABD mi, Fransa mı? Türkiye'nin ekseni Türkiye'dir. Türkiye'nin dış politikası tutarlı. Kimyasal silah kullandığında Esed'e düzenlenen hava harekatını destekleriz. Münbiç'te gereken harekatı planlarız. Zeytin Dalı'nı yaparız. Bizim eksenimiz Türkiye'dir."
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