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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal

    AK Parti Sözcüsü Ünal: Zamanında seçim için her zaman hassas olduk, alınan bir karar yok

    © AA / Fatih Aktaş
    Türkiye
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    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçimlerin zamanında yapılması konusunda her zaman hassas olduklarını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesini görmek gerekir. Liderlerden sonra parti organları da görüşecek. Ortada alınan bir karar yok. İktidar partisiyiz, ince eleyip sık dokumalıyız" dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /
    Erken seçim çağrısı yapan Bahçeli, tarih verdi: Bu işi uzatmaya gerek yok
    Habertürk TV'nin sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısıyla ilgili olarak, "Danışıklı bir dövüş söz konusu değil, liderlerden sonra partiler de bu konuyu görüşecek" diye konuştu.

    Siyaset, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahçeli ile bugün Beştepe'de yapacağı görüşmeye odaklanmışken Ünal, görüşmesinin daha önceden planlandığını söyledi.

    Erdoğan'ın yarın vekillerle bir toplantı yapacağını açıklayan Ünal, şunları söyledi:

    'ERDOĞAN YARIN MİLLETVEKİLLERİYLE GÖRÜŞECEK'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
    © AA / Kayhan Özer
    Erken seçim çağrısından sonra: Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
    "Daha önceden planlanmış bir görüşmeydi. Abdülamit Gül ile Bahçeli arasında görüşme de daha önce planlanmıştı. Bahçeli'nin açıklamaları sonrası erken seçim görüşmesi olarak yorumlandı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Bahçeli görüşecek. Bu bir teklif mahiyetinde. Danışıklı bir dövüş söz konusu değil. Değerlendirmeler sonucunda gerekli ya da gerekli görülmez. AK Parti her zaman seçimlerin zamanında yapılması konusunda hassas olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesini görmek gerekir. Bizim bir değerlendirme yapmamız doğru olmaz. İki parti görüşme sonrası yetkili organlarıyla bunu değerlendirecektir. Bahçeli'nin teklifini değerlendirmeyeceğimiz anlamına da gelmez. Liderlerden sonra parti organları da görüşecek. Cumhurbaşkanımız yarın milletvekilleriyle görüşecek. Ortada alınan bir karar yok. İktidar partisiyiz, ince eleyip sık dokumalıyız."

    'ERDOĞAN DÜŞMANLIĞINDAN TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINA GELDİN, YAPMA'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA /
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki eleştirilerine yanıt veren Ünal, şöyle devam etti:

    "15 Temmuz kontrollü darbe diyen kim, sensin. 20 Temmuz'a darbe diyen kim, CHP. Türkiye'ye yatırımcı gelmez diyorsun, Türkiye ile uğraşma. Erdoğan düşmanlığından Türkiye düşmanı haline geldin, yapma. Daha önceki 'ceberrut devlet anlayışı yüzünden bunlar bu kadar gizlenebildiler' dedim. Beni bilen bilir, benim FETÖ ile nasıl mücadele ettiğimi de bilen bilir. Benimle ilgili zamanında bürokrat havuzu oluşturdular diye haber yaptılar bunlar. Sabah kalkıyorum hakaret, akşam yatıyorum hakaret. Türkiye kutuplaşmasın diyorsun. Söylemini öyle şiddetlendirip hakaret ediyor ki, cevap veriyoruz. Cumhurbaşkanımıza parmak sallama hakkını sana kim veriyor? İnsanların özel hayatına müdahale etme hakkını sana kim veriyor? Militanlar dediği kişiler bunu alkışlıyor, bu da başlıyor hakarete."

    'RAHİP İLE İLGİLİ KARARI YARGI VERECEK'

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AA / Samuel Corum
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    Dış politikayı değerlendiren Ünal, şu ifadeleri kullandı:

    "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın tweetlerine alıştık. Onlardaki yargı da bizdeki yargı değil mi? Yargıya saygı duyacağız. Rahip dışındaki kararı verecek olan ne Trump, ne de yargı dışında biri değil. Kararı yargı verecek.

    Bizim kimyasal silah kullanımına karşı hava harekatını desteklememiz, ABD, Fransa, İngiltere'nin politikasını desteklediğimiz anlamına gelmez. Bizim dış politikamız çok katmanlı. Cumhuraşkanımız bölgede oyun kurucu. Ciddi bir ilişki, diplomasi yöneten tek lider. Türkiye'nin ekseni ABD mi, Fransa mı? Türkiye'nin ekseni Türkiye'dir. Türkiye'nin dış politikası tutarlı. Kimyasal silah kullandığında Esed'e düzenlenen hava harekatını destekleriz. Münbiç'te gereken harekatı planlarız. Zeytin Dalı'nı yaparız. Bizim eksenimiz Türkiye'dir."

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    Etiketler:
    erken seçim, FETÖ, MHP, CHP, AK Parti, Donald Trump, Mahir Ünal, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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