MEB Müsteşarı Tekin: Hiçbir öğrenciyi istemediği okula göndermeyeceğiz

Liseye Geçiş Sistemi'yle (LGS) ilgili açıklamalarda bulunan MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, yüzde 10 okul kontenjanını öğrenci tercihlerine göre belirlediklerini söyledi. Tekin, "Hiçbir öğrenciyi istemediği okul türüne göndermeyeceğiz. Tercih edilen okul türüne göre yerleştirme yapılacak" dedi.