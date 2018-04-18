MEB Müsteşarı Tekin: Hiçbir öğrenciyi istemediği okula göndermeyeceğiz

Tekin, liseye yerleştirmede, okulların yüzde 90'ının sınavsız hale getirildiğini, bütün illerde her kategoride okul olması için çaba gösterdiklerini belirtti.
Tekin'in konuşmasından satır başları şöyle:
34 İLDE ANADOLU LİSESİ SORUNU
- Bazı illerimizde Anadolu lisesi neden yok diyorlar. Bakanlık bünyesinde 3 grup lise var. Meslek liseleri, İmam Hatip liseleri, genel orta öğretim kurumları. Son 3 yılda yaptığımız TEOG'da öğrencilerimizin nereleri tercih ettiklerine baktık. Yüzde 10 okul kontenjanını öğrenci tercihlerine göre belirledik.© REUTERS / Murad Sezer
- Yüzde 62'si genel orta öğretim kurumlarını tercih etmiş. Fakat bu sınav merkezi sınav olduğu için biz bütün bu işlemi yaparken farklı program uygulayan okulları baz aldık. Eğer bir ilde fen ve sosyal bilimler lisesi varsa ve yüzde 62'lik yüzde tuttuysa ekstra anadolu lisesi koymadık. Bu kotayı dolduramadığımız illerde koyduk.
'İKAMET ADRESİ VE ORTAOKUL ANA KRİTER'
- İkamet adresi ve ortaokul bizim için ana kriter. Öğrencilerin tercih anında o adreste kayıtlı olması yeterli.
- Yüzde 90'lık dilimde eğitim daha nitelikli boyuta ulaşacaktır.
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