Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon

Başsavcılık, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 16 albay, 9 yarbay olmak üzere 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında yeni bir operasyon başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ imamlarıyla ankesörlü ve büfe telefonlarından düzenli olarak görüştükleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli subaylara yönelik gözaltı kararları verildiği belirtildi.

Savcılık bilgilendirmesinde, haklarında idari işlem de yapılan havacı 16 albay, 9 yarbay olmak üzere toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

Operasyonun 6 ilde sürdürüldüğü belirtildi.

Öte yandan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde de 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.