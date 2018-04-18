Erdoğan, Özbekistan ve Güney Kore’ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ve Güney Kore’ye gidecek.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan- 3 Mayıs tarihlerinde Özbekistan (Taşkent-Buhara) ve Güney Kore’ye resmi bir ziyaret gerçekleşecek.

Daha önce de Erdoğan’ın, 13-15 Mayıs tarihlerinde de İngiltere’ye gideceği ifade edilmişti.