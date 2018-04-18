BM Suriye Özel Temsilcisi De Mistura, Ankara’ya geldi

De Mistura'nın Ankara’nın ardından Astana sürecinin garantör ülkeleri olan İran’ın başkenti Tahran ve Rusya’nın başkenti Moskova’yı ziyaret edeceği belirtildi.
Rusya’nın Soçi kentinde 31 Ocak’ta düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nde 50 kişiden oluşacak bir Anayasa komisyonu kurulmasına karar vermişti. De Mistura, Suriye Anayasa komisyonunda yer alacak üyeleri, Türkiye, Rusya ve İran’ın önereceği 50’şer kişilik listede yer alacak isimler arasından seçebilecek. Daha önce gazetecilere bilgi veren bir Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Suriye Anayasa komisyonunda yer alacak isimlerin listesinin kesinleşmediğini ve bu liste üzerindeki çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.
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