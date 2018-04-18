BM Suriye Özel Temsilcisi De Mistura, Ankara’ya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, bugün Ankara’yı ziyaret ediyor.

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Mistura, Ankara ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ve Astana görüşmelerinde Türkiye’nin heyet başkanlığı görevini yürüten Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal ile görüşecek.

De Mistura'nın Ankara’nın ardından Astana sürecinin garantör ülkeleri olan İran’ın başkenti Tahran ve Rusya’nın başkenti Moskova’yı ziyaret edeceği belirtildi.

Rusya’nın Soçi kentinde 31 Ocak’ta düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nde 50 kişiden oluşacak bir Anayasa komisyonu kurulmasına karar vermişti. De Mistura, Suriye Anayasa komisyonunda yer alacak üyeleri, Türkiye, Rusya ve İran’ın önereceği 50’şer kişilik listede yer alacak isimler arasından seçebilecek. Daha önce gazetecilere bilgi veren bir Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Suriye Anayasa komisyonunda yer alacak isimlerin listesinin kesinleşmediğini ve bu liste üzerindeki çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.