Demirtaş: Erken seçim kaçınılmazdı, sonucu HDP'nin tutumu belirleyecek

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası partisinin seçime hazır olduğunu söyledi. Demirtaş, "Siyasi yasaklı olsam da olmasam da, aday olsam da olmasam da, HDP ve şahsım, cumhurbaşkanlığı seçiminde iddialıyız ve sonucu kesinlikle bizim tutumumuz belirleyecek" dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, avukatları aracılığıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demirtaş, CHP'li milletvekillerinin kendisini ziyaret etmesi ve bu konu üzerinden yapılan tartışmalarla ilgili şunları söyledi:

"HDP milletvekillerine ziyaret izni verilmiyor. CHP'li milletvekillerinin ziyaret sayısı bu nedenle daha fazla görünüyor. Görüşlerimi, merak eden herkesle paylaşırım. Benim ziyaret edilmem, AKP'yi neden bu kadar panikletiyor anlamak zor."

'CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ÇOK İDDİALIYIZ'

Demirtaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda HDP'nin yetkili kurullarının gerekli tartışmaları yaptığını, ortaya somut bir şey çıkması durumunda parti merkezince açıklama yapılacağını söyledi.

Kendisinin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin Demirtaş, "Siyasi yasaklı olsam da olmasam da aday olsam da olmasam da HDP ve şahsım, cumhurbaşkanlığı seçiminde çok iddialıyız ve sonucu kesinlikle bizim tutumumuz belirleyecek. Önce gelişmeleri bir izleyip, adaylık konusunu ondan sonra değerlendireceğiz" dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim çağrısını değerlendiren Demirtaş, "AKP ve MHP, her gün daha da dibe vurdukları için erken seçim kaçınılmazdı. HDP seçime hazırdır" diye konuştu.