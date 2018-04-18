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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erken seçim buluşması: Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor

    © AA /
    Türkiye
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    Erken seçimin 26 Ağustos 2018'de yapılmasını öneren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Gözler, toplantı sonrası yapılması beklenen açıklamada.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /
    'Bazı AK Partililer, Bahçeli'nin erken seçimle tuzak kurduğunu düşünüyor'
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beştepe'de bir araya geldi. Görüşme saat 13.35'te başladı. Görüşmede Bahçeli'nin erken seçim çağrısı ve önerdiği tarih masaya yatırılacak.

    NE OLMUŞTU?

    MHP Genel Başkanı Bahçeli, dün uzun süredir kulislerde konuşulan erken seçim talebini ilk defa dile getirdi. "2019'a kadar böyle gitmez" diyen Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada 26 Ağustos 2018'de hem Cumhurbaşkanlığı, hem de milletvekili seçimi yapılmasını önerdi. Bahçeli'nin önerisine ilk açıklama Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, partinin yetkili organlarını işaret ederken gazetecilere "Ben de sizin gibi ilk defa duydum" dedi.

    Bozdağ'ın bu açıklamalarının ardından muhalefet partilerinden teker teker demeçler geldi. CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin  erken seçim için ortaklaştığı nokta 'hodri meydan' oldu. 

    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
    © AA / Emin Sansar
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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Türkiye gündemine bomba gibi düşen erken seçim teklifi hakkında partisinin grup toplantısında üstü kapalı mesajlar verdi. Bahçeli'nin çağrısına açık açık bir yorum yapmayan Erdoğan, ısrarla 2019'u işaret etti. Erdoğan, konuşmasının ardından Meclis'ten çıkarken gazetecilerin konu hakkındaki sorularına "Şu anda söyleyecek bir şeyim yok, söyleyeceklerimi grup konuşmamda söyledim" diyerek yanıt verdi. Cumhurbaşkanı ayrıca Bahçeli  ile bugün bir görüşmelerinin olduğunu bildirdi.  Erken seçim konusunda Erdoğan'ın parti kurmaylarına "Duyunca üzüldüm" dediği de kulislere yansıdı.

    Türk Lirası
    © REUTERS / Murad Sezer
    Erken seçim çağrısı, iş dünyasını ikiye böldü
    Teklif hakkında Başbakan Binali Yıldırım'ın ilk yorumu da "So what" oldu.

    İş dünyası da henüz kesinleşmeyen erken seçim hakkında endişeli olduğunu bildirdi. 

    Bahçeli'nin önerdiği erken seçim tarihiyle ilgili bir diğer sorun da İYİ Parti'nin yarışıp yarışamayacağı. Seçim kanununa göre bir partinin seçime girebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması gerekiyor. Bir diğer gereklilik ise büyük kurultayını yapmış olması ve bu kurultayın üzerinden 6 ay geçmiş olması. Büyük kurultayını 1 Nisan'da yapan İYİ Parti'nin bu süresi 1 Eylül'de dolu.

    Ayrıca kulislerde erken seçim için alternatif tarihler de konuşulmaya başlandı. Erken seçim için 24 Haziran ya da 23 Eylül tarihleri öne çıktı. Ancak 24 Haziran'da üniversite sınavı yapılacak.

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    Etiketler:
    Erken seçim, MHP, AK Parti, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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