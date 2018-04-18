Erken seçim buluşması: Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor

NE OLMUŞTU?
MHP Genel Başkanı Bahçeli, dün uzun süredir kulislerde konuşulan erken seçim talebini ilk defa dile getirdi. "2019'a kadar böyle gitmez" diyen Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada 26 Ağustos 2018'de hem Cumhurbaşkanlığı, hem de milletvekili seçimi yapılmasını önerdi. Bahçeli'nin önerisine ilk açıklama Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, partinin yetkili organlarını işaret ederken gazetecilere "Ben de sizin gibi ilk defa duydum" dedi.
Bozdağ'ın bu açıklamalarının ardından muhalefet partilerinden teker teker demeçler geldi. CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin erken seçim için ortaklaştığı nokta 'hodri meydan' oldu.
İş dünyası da henüz kesinleşmeyen erken seçim hakkında endişeli olduğunu bildirdi.
Bahçeli'nin önerdiği erken seçim tarihiyle ilgili bir diğer sorun da İYİ Parti'nin yarışıp yarışamayacağı. Seçim kanununa göre bir partinin seçime girebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması gerekiyor. Bir diğer gereklilik ise büyük kurultayını yapmış olması ve bu kurultayın üzerinden 6 ay geçmiş olması. Büyük kurultayını 1 Nisan'da yapan İYİ Parti'nin bu süresi 1 Eylül'de dolu.
Ayrıca kulislerde erken seçim için alternatif tarihler de konuşulmaya başlandı. Erken seçim için 24 Haziran ya da 23 Eylül tarihleri öne çıktı. Ancak 24 Haziran'da üniversite sınavı yapılacak.
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