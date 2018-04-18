BBP'den erken seçim açıklaması: İster yerel, ister genel, biz hazırız

Destici, dün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli'nin görüşmesi var. Dolayısıyla o görüşmeden çıkan sonuca göre kamuoyuyla, basınla düşüncelerimizi paylaşacağız. Herkesin Türk siyasetinde, demokrasisinde erken seçim isteme gibi bir hakkı vardır. Ama seçim kararı alınabilmesi için Meclisin çoğunluğunun kararı gerekmektedir. Şu anda bu çoğunluk iktidar partisinin elindedir. Onun için bu görüşmede ben inanıyorum ki nihai bir karara varılacak ve Türkiye erken seçime mi gidecek yoksa seçimler zamanında mı yapılacak, bunu bu görüşmeden sonra göreceğiz. Şu anda bir şey söylemenin erken olacağını düşünüyorum."

Destici, parti olarak siyaseti birilerini eleştirmek, açığa düşürmek için yapmadıklarını, ülke ve millet için doğru olan neyse onun için yaptıklarını dile getirdi.

Kuruldukları günden bu yana gerçekçi bir siyaset izlediklerine işaret eden Destici, "Onun için bu görüşmeden önce yapılacak değerlendirmelerin çok anlamlı ve sonuca yönelik olmayacağını düşünüyorum" dedi.

'PEK ÇOK SEÇİM YAŞADIK…'

Destici, Yüksel Seçim Kurulu'nun yıl başında seçime girecek 9 siyasi partiyi açıkladığını, bunların içinde BBP'nin de bulunduğunu söyledi.

BBP'nin 25 yıllık tecrübeye sahip bir parti olduğunu vurgulayan Destici, "25 yıllık siyasi tarihimiz içerisinde pek çok erken ya da normal zamanlarda yapılan seçimler yaşadık. Yerel seçimler, genel seçimler, referandumlar, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaşadık. Dolayısıyla hem tecrübeli bir siyasi partiyiz hem de ne zaman yapılırsa yapılsın, ister yerel ister genel ister erken ister zamanında tüm seçimler için BBP teşkilatlarıyla hazırdır" ifadelerini kullandı.

Destici, AK Parti, MHP ve BBP'nin 16 Nisan'da yeni sisteme 'evet' diyen siyasi partiler olduğunu anımsattı.

İttifakların yasal hale getirilmesi ile 'Cumhur ittifakı' içerisinde yer alacaklarını iddia eden Destici, "Büyük Birlik Partisi ister erken ister zamanında yer alsın, ne zaman olursa olsun cumhur ittifakının içinde yer alacaktır, bu kararlılığının, duruşunun arkasındadır" diye konuştu.