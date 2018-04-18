Genç İmam Hatipliler Derneği'nden Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Akkaya ve dernek yöneticileri, Kılıçdaroğlu'yla TBMM'deki ofisinde yaklaşık 45 dakika görüştüler.

​İmam Hatipliler, CHP liderine Atatürk'ün 1923'te Balıkesir Zağnos Paşa Camisi minberinde yaptığı ve 'Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, millet fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir' ifadesini kullandığı konuşmayı hediye ettiler.

Kılıçdaroğlu da Genç İmam Hatipliler Dernek yöneticilerine Atatürk'ün Nutuk'unu hediye etti.

İmam Hatipliler'in Kılıçdaroğlu'na hediye ettiği Atatürk'ün 7 Şubat 1923 günü Balıkesir ziyareti sırasında Zağnos Paşa Camisi'nde, mevlit sonrası minberden yaptığı konuşma, 'Balıkesir hutbesi' olarak anılıyor. Konuşmasına, "Allah birdir, şanı büyüktür. Allah'ın selameti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun" diyerek söze başlayan Atatürk, kurulacak yeni devletin temel esasları ile devrimler ve cumhuriyete ışık tutan mesajlar veriyor.