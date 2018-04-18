Akşener: Cumhurbaşkanı adayıyım, herkes ayağını denk alsın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "An itibarıyla seçim çalışmalarına başlıyoruz. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım 100 bin imza ile aday olacağım. Herkes ayağını denk alsın. İYİ Parti seçime girecek ve alacak" dedi.