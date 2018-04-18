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    Meral Akşener

    Akşener: Cumhurbaşkanı adayıyım, herkes ayağını denk alsın

    © AA / Elif Öztürk
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "An itibarıyla seçim çalışmalarına başlıyoruz. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım 100 bin imza ile aday olacağım. Herkes ayağını denk alsın. İYİ Parti seçime girecek ve alacak" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    Erdoğan: Erken seçim 24 Haziran'da yapılacak
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı'nı İstanbul'da yaptı. 24 Haziran'da yapılacak erken seçimler için 'Hazırlıklara başlıyoruz' diyen Akşener, "Abiler korktu, küçük ortak bilmez" ifadesini kullandı.

    İYİ Parti'nin cumhurbaşkanlığını hem de iktidarı alacağını söyleyen Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Herkes ayağını denk alsın. İYİ Parti seçime girecek ve alacak. Abiler korktu. Bu abilerin korktuğunu biliyordum da bu kadar korktuklarını gerçekten düşünmemiştim.
    • Bu seçimin bizim açımızdan herhangi bir problemi yok. 15 Temmuz'da seçim yaparlar demiştim. An itibarıyla seçim çalışmalarına başlıyoruz. Biz 16 Nisan'a çalıştık.
    •  Ben Cumhurbaşkanı adayıyım 100 bin imza ile aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar korkunun ecele faydası yok. Hayırlı olsun seçim ülkemize milletimize.

    '10 HAZİRAN'DAN İTİBAREN SEÇİME GİRMEYE HAZIRIZ'

    • İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray
      © AA / Doğukan Keskinkılıç
      İYİ Parti: Seçimlerin erkene alınmasından mutluluk duyarız
      Türkiye uçacaktı, kaçacaktı ya. Erdoğan, ekonominin yıkık durumda olduğunu ve bir an önce seçime giderek paçayı kurtarmaya çalışıyor. İYİ Parti hem cumhurbaşkanlığını, hem de iktidarı alacak.
    • Türkiye'nin nefes almaya ihtiyacı var, gerilmekten bıktığını biliyorum. Artık kusma haline geldiğini biliyorum. Bu nefes almayı İyi Parti'nin kadroları sağlayacak. Bir kere daha söyleyeyim, biz birinci kongremizi 10 Aralık'ta tamamladık. 68 il ve ilçe teşkilatı kuruldu. O günden itibaren saydığımız 10 Haziran'dan itibaren seçime girmeye hazırız.
    • İYİ Parti'ye engel çıkarmak için bazı hukuk dışı davranışlara girildiği takdirde siyasileri, bürokrasiyi uyarmak isterim; hakkını koruyamayan kimsenin hakkını koruyamaz. Abilerin ne kadar korktuğunu görmüş olduk, seçimler hayırlı olsun.

     

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    Etiketler:
    erken seçim, İYİ Parti, Meral Akşener
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