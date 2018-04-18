Türkiye’de bazı oteller, Avrupalı turistlere satışları durdurdu, Rus turistleri bekliyor

Türkiye’deki büyük otellerin Rusya ve Avrupa’dan turist akışında ciddi bir artış gözlemlediği, birçok otelin Rus turistlere yer kalması için Avrupalı turistlere satışları durdurduğu belirtildi.

Rus basınının aktardığına göre, Türkiye'deki bazı oteller, Rus turistlere yer kalması için Avrupalı turistlere satışları durdurdu.

Antalya'daki bir konferansta Rus basınına açıklama yapan Limak International Hotels yetkilisi "Avrupalı turistlere satışları durdurduk. Yerleri Rus turistler için tutuyoruz. Bu yıl çok fazla talep var, çok sayıda turist bekliyoruz" dedi.

'RUS TURİSTLER ERKEN REZERVASYON YAPTIRDI'

Jacaranda otel sözcüsü de "Satışları durdurduk. Çok fazla turist bekliyoruz. Erken rezervasyonlarda Rus turistler aktif davrandı. Geçen yıla kıyasla yüzde 1.6-1.7 artış var" ifadelerini kullandı.

Rixos otel yetkilisi de erken rezervasyonlarda geçen yıla kıyasla iki kat artış olduğunu belirtti.

© Fotoğraf : DHA Türkiye'ye gelecek Rus turist sayısında yüzde 20 artış öngörülüyor

TUI tur operatörü Satış Müdürü Ali Mikaylov da bu yıl Türkiye'ye tatil taleplerinin hiç olmadığı kadar yüksek olmadığını söyledi. Mikaylov "Birkaç gün önce rubledeki dalgalanmadan dolayı gerginlik oluştu. Ancak insanlar bunu bekliyordu. Bunun satışlar üzerinde çok etkili olduğunu söyleyemem. Turizm pazarı bu yıl gelişiyor, talepler geçen yıla kıyasla 2 kat fazla" dedi.