Gazi Koşusu'nun tarihi de erken seçim yüzünden değişecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran Pazar günü olarak açıkladığı Erken Seçim tarihi 92. Gazi Koşusu ile aynı güne denk geliyor. Bu sebeple, yarış için yeni program gündeme geldi.

Sözcü'den Ümit Genç'in haberine göre,Erdoğan'ın açıklamasından sonra gözler 24 Haziran’da Türkiye’de yapılması planlanan bazı önemli organizasyona çevrildi. Bunlardan bir tanesi de Türkiye Jokey Kulübü’nün düzenlediği Gazi Koşusu'ydu.

Her sene Haziran ayında ve pazar günü yapılan Gazi Koşusu planlanan programa göre bu yıl da 24 Haziran pazar günü gerçekleştirilecekti. Ancak erken seçim için açıklanan tarih, Gazi Koşusu'nun belki de tarihinde ilk kez pazar günü yapılamayacak olmasını gündeme getirdi.

Sözcü'nün konu ile ilgili ulaştığı TJK yetkilileri de seçim kararının henüz çok taze olduğunu ve planlanan programın değiştirebileceğini söyledi.

23 HAZİRAN YA DA BİR SONRAKİ HAFTA

Beklenmedik bu gelişme üzerine bir toplantı gerçekleştirmesi beklenen Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) yarışı bir önceki gün yani 23 Haziran cumartesi günü ya da bir sonraki hafta yani 1 Temmuz pazar günü organize etmesi bekleniyor.

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen yarış geçen yıl 25 Haziran pazar günü yapılmıştı. Türkiye Jokey Kulübü’nün yeni tarihi kısa sürede açıklaması bekleniyor.