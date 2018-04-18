Yıldırım: 24 Haziran güzel bir tarih

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime 24 Haziran'da gidileceğini açıklamasından sonra açıklama yaptı.

Yıldırım, "Süreç hemen başlayacak. Meclis'te teklif olarak verilmesi gerekiyor. Komisyondan geçecek, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülecek" dedi.

Yıldırım, açıklamasının devamında "Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklar, orada hangi partilerin seçime girmeye hak kazandığı belli olur. 24 Haziran tarihi güzel bir tarihtir" ifadelerini kullandı.

BOZDAĞ: YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ ise konuyla ilgili, "Türkiye, 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçiriyor. 24 Haziran 2018'de yeni bir dönem başlıyor. Seçim ve yeni dönem, aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.