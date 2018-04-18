Kılıçdaroğlu: 2018 demokrasi yılı olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Kararı değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hazırız kazanacağız, 2018 demokrasi yılı olacak" ifadesini kullandı.

İttifak çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanacağını söyleyen CHP lideri, seçim bildirgesinin hazırlanması için çalışmaların da başlatılması kararı alındığını söyledi.