Erken seçimin OHAL'de yapılmasına onay

© REUTERS / Francois Lenoir Avrupa Komisyonu raporu: OHAL gecikmesizin kaldırılsın

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'in 7. kez uzatılmasına dair MGK'de alınan karar uyarınca sunulan başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'ndan geçti.

AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun dün yayımladığı 2018 Türkiye raporunda, OHAL'e gecikmeksizin son verilmesi, öncelikle hukuk devleti ve temel haklardaki olumsuz eğilimin tersine çevrilmesi talep edilmişti.

Raporda ''Darbe girişiminden beri alınan önlemlerin orantısız, çok geniş çaplı, kollektif doğasının olması —çok yaygın işten çıkarmalar, tutuklamalar, gözaltılar- ciddi endişeler doğurmaya devam ediyor. Türkiye gecikmeksizin OHAL'i kaldırmalı'' vurgusu yapılmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de 20 Mart'ta Türkiye'ye ''OHAL derhal kalksın'' çağrısı yapmıştı.