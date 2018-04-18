Yeni KHK geliyor: TSK'dan 3 bin kişi ihraç edilecek

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde KHK ile bunlar da ihraç edilecek'' dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde KHK ile bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlık'a gönderdik" diye konuştu.

'KRİPTO ÖRGÜT MENSUPLARI BULUNDUĞUNU KESİN OLARAK BİLİYORUZ'

Canikli, TBMM Genel Kurulunda OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin görüşmelerinde hükümet adına söz aldı.

FETÖ ile mücadeleye değinen Canikli, daha önce hiç iz bırakmayan görevlerde bulunan kripto örgüt mensupları bulunduğunu kesin olarak bildiklerini söyledi. Canikli, daha önce hiç iz bırakmayan, daha sonra farklı yöntemlerle açığa çıkarılan kripto örgüt üyelerinin varlığının, kendilerini böyle bir değerlendirmeye yönlendirdiğini anlattı.

'ÖRGÜT 5 DAİREDEN OLUŞUYOR'

Canikli, itirafçı olan bir örgüt mensubunun örgütün kripto ve gizli yapısıyla ilgili tanımlamasının son derece önemli olduğuna işaret ederek itirafçının ifadesine göre örgütün 5 daireden oluştuğunu aktardı.

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FETÖ'nün çok güçlü, gizlenmiş, belirli amaç için tutulan gizli yapısı bulunduğunu ifade eden Canikli, FETÖ'nün özellikle güvenlikle ilgili kurumlarda kripto yapısı vasıtasıyla aktif olduğunu söyledi. Canikli, FETÖ'nün, hatta zaman zaman son derece etkili, tehlikeli olabilecek kritik hamleler yaptığını takip ettiklerini bildirdi.

Canikli, "Şu an itibarıyla örgütün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde yaklaşık 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettik. Önümüzdeki günlerde KHK'yle bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik" dedi.