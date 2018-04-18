YSK Başkanı Sadi Güven: Seçim hazırlıklarına başladık

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, seçim hazırlıklarına başladıklarını, hangi partilerin katılma hakkına sahip olduklarını inceleme sonucu açıklayacaklarını belirtti.

Erken seçim kararının ardından YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı.

© AP Photo / Hussein Malla Erken seçimin OHAL'de yapılmasına onay

Güven, "YSK açısından tarih sıkıntısı yok. İki seçim için hazır malzememiz var" dedi.

YSK Başkanı Güven, "Bugün itibarıyla seçim takvimi hazırlıkları başladı, bir iki gün içinde bunu tamamlayacağız" diye konuştu.

KATILABİLECEK PARTİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hangi partilerin seçimlere katılabileceği konusundaki soruya ise Güven, partilerle ilgili kayıtların incelenmesi sonucu buna karar verileceğini belirtti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Beştepe'de görüşmüş ve görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tarihini duyurmuştu.