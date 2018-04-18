Başbakan Yıldırım Çankaya Köşkü'nde açıklama yapıyor

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:
- Denebilir ki, neden seçimler erkene alındı. Bildiğiniz gibi 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasıyla beraber parlamenter sistem değiştirilmiş ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi anayasamızda yerini almıştır. Bunun kabulünden sonra bazı maddeler hemen yürürlüğe girmiş, bazı maddeler de yapılacak ilk seçimde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Aradaki zaman içerisinde zaman zaman 3 Kasım'da seçimlerin yapılması yönünde hükümet tarafından irade beyan edilmesine rağmen seçimlerin erkene alınması yönündeki beklenti azalmamış artmaya devam etmiştir. Dolayısıyla bu değişikliğin artık bir an önce yürürlüğe girmesi ve fiili durumun anayasayla uygun hale gelmesini vatandaşlarımız beklemektedir.
- Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu jeopolitik gelişmeler ve güvenlik konuları da buna dahil olunca böyle bir karar alınma yoluna gidilmiştir. Bu kararın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
- İki yıla yakındır Başbakan olarak görev yapıyorum. İki yıl kısa bir süre olabilir ama Türkiye siyasi tarihinin çok önemli olaylarını yaşadığımız bir dönem olarak akıllarda kalacaktır. 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ, DEAŞ, PKK örgütleriyle savunma değil taaruz esaslarına göre mücadelenin başlatılması, anayasa değişikliği, yönetim sistem değişikliği ve halk oylamasıyla bu değişikliğin 16 Nisan'da kabulüyle gerçekleşmesi, iki yıl içerisinde ülkemizin karşı karşıya kaldığı önemli gelişmelerdir.
- Seçimleri de yaptıktan sonra 2023 hedeflerimize 2035, 2053 ve 2071 vizyonuna yönelik çalışmalar devam edecektir.
- Seçimlere katılacak siyasi partilere başarılar diliyorum.
Ayrıntılar geliyor…
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