Rus uzman: AB, Türkiye’nin Balkanlar'a dönüşü konusunda endişeli

Rus uzman Georgiy Engelgardt, eskiden Avrupa’da güvenilir bir ortak gözüyle bakılan Türkiye'nin Balkanlar'a geri dönüşünün tehlikeli olmadığı düşüncesi hâkimken artık bu olasılığın giderek daha büyük endişelere neden olduğunu belirtti.

Rusya Bilimler Akademisi Orta ve Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Yeni Tarihi Bölümü uzmanlarından Georgiy Engelgardt, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa'daki demokrasi ile otoriterlik arasında içsavaş yaşandığı ve Balkan ülkelerinin Rusya veya Türkiye'ye kayma riski bulunduğuna dair açıklamalarını Sputnik'e değerlendirdi.

'SON 3 YILDA İLİŞKİLERDE SERT ŞEKİLDE BOZULMA'

Engelgardt şöyle konuştu:

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"Bu konudaki her şeyin oldukça mantıklı olduğunu düşünüyorum. Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler son 3 yıllık döneme kadar bulutsuzdu. Birçok sektörde çok yönlü ortaklık gelişiyordu. Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusu oldukça olumlu bir şekilde müzakere ediliyordu. Son 3 yıldaysa Ankara'nın hem Brüksel'le, hem de başta Almanya ve muhtemelen Fransa olmak üzere ayrı ülkelerle ilişkilerinde sert bir bozulma oldu. Bu bozulma sığınmacı krizinde ve sonrasında yaşandı, Türkiye'deki (15 Temmuz) darbe girişiminden sonraysa farklı boyutlara ulaştı.''

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''Tüm bunlar, Brüksel'in, Türkiye'nin Batı Balkanlar'a nüfuzu konusundaki görüşlerini gözden geçirmesine yol açtı. Daha önce buna göz yumuluyordu veya övgüyle bakılıyordu, Türkiye'nin güvenilir bir ortak olduğu ve Balkanlar'a geri dönüşünün tehlikeli olmadığı düşünülüyordu, şimdiyse bu konu giderek daha büyük endişelere yol açıyor, hem Brüksel'de, hem de başta Berlin ve Paris olmak üzere bazı başkentlerde. Bence Macron'un bu açıklaması, ilişkilerin şu anki durumuyla tamamen uyumlu."

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Daha önce Macron, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği saldırıyla ilgili değerlendirmesinde, böylece Türkiye ile Rusya'nın arasını açtıklarını söylemişti. Fransa'nın Türkiye hakkındaki giderek güçlenen retoriğine dikkat çeken Engelgardt, "Bunun AB-Türkiye ilişkilerindeki genel bozulmadan kaynaklandığını düşünüyorum. Ayrıca, elbette ki, büyük ölçüde Paris ile Berlin arasındaki yeni ortaklık dalgasından kaynaklanıyor. Bu, Türkiye'nin AB'deki başlıca eleştirmeni olan Almanya'nın konumuyla da bir dayanışma" değerlendirmesini yaptı.