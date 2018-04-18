'Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır, himaye Cenab-ı Allah'tandır'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gayret bizden, takdir Türk milletinden, himaye ise Cenab-ı Allah'tandır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim kararı ile ilgili olarak Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, "Türkiye'nin önü açılmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilebilmesi için demokratik yol haritası belli olmuştur" ifadelerini kullandı.

'YENİKAPI RUHUYLA MUTABAKATA ULAŞTIK'

"Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığım müspet ve mümbit görüşmeyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuurunu 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla teyit ederek tarihi mutabakata ulaştık" diyen Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gayret bizden, takdir Türk milletinden, himaye ise Cenab-ı Allah'tandır" şeklinde konuştu.

Tekraren diyorum ki; Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.Gayret bizden takdir Türk milletinden,himaye ise Cenab-ı Allah’tandır. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’dir,Türk milletinin ruh kökünden parlayarak doğmuştur.Önümüz hamd olsun açık, gelecek aydınlıktır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 18 April 2018

​Bahçeli, "24 Haziran 2018 Pazar günü, cumhurun dirilişine, cumhuriyetin doğruluşuna, Türk milletinin devasa seçimine sahne olacaktır" dedi.