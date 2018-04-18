Banka soyarken ciddiye alınmadı, 'rahatsız ettim' diye özür diledi

Antalya’da oyuncak tabancayla banka soymaya kalkan bir kişi, ciddiye alınmamasının üzerine güvenlik görevlisine "Kusura bakmayın, rahatsız ettim” diyerek olay yerini terk etti. Şüphelinin eşine banka soyma girişiminde bulunduğunu söylediği, ancak eşinin kendisine "De get lan" diye karşılık verdiği iddia edildi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir banka şubesine geçen pazartesi günü giren şüpheli, tabancayla tehdit ettiği gişe memuruna bir poşet uzatarak, "Çocuğum hasta. İçini 100 bin lira ile doldur" talimatını verdi. Memurun kendisine para vermemesi üzerine şüpheli, tabancayı güvenlik görevlisine doğrultarak şubeden çıktı.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin yürüdüğü güzergâhtaki görüntüleri inceleyen polis, evini tespit ettikleri soygun girişiminde bulunan kişinin Ali S. olduğunu belirledi. Kargocu kıyafetiyle eve gelen polis ekibi, şüphelinin eşine 'Kargoyu sadece eşinize teslim edebiliriz' dedi. Eşinin durumu bildirmesi üzerine eve gelen Ali S., polis tarafından gözaltına alındı.

KULLANDIĞI SİLAH BONCUK ATAN OYUNCAK TABANCA ÇIKTI

Şüpheli Ali S.'nin, 150 bin lira borcunu ödeyemediği için soygun girişiminde bulunduğu ve boncuk atan oyuncak tabanca kullandığı belirlendi. Ali S.'nin, gişe memurunun kendisini ciddiye almaması üzerine bankadan ayrılırken "Kusura bakmayın, rahatsız ettim" diyerek güvenlik görevlisinden özür dilediği ve banka soyma girişiminde bulunduğunu söylediği eşinden "De get lan” karşılığını aldığı iddia edildi.

'BANKAYI NEDEN SOYMAYA KALKIŞTIĞIMI BEN DE BİLSEM..'

İfade işlemleri için emniyete götürülen Ali S., gazetecilerin "Bankayı neden soymaya kalkıştın?" sorusuna, "Ben de bilsem" karşılığını verdi.