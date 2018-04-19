Erken seçim kulisi: YSK, 'Yetiştiremem' dedi, 24 Haziran'da ısrarcı olundu

© AA / Abdulhamit Topal YSK Başkanı Sadi Güven: İYİ Parti seçimlere girebiliyor mu, bunu ben de bilmiyorum

Bahçeli, erken seçimin 26 Ağustos 2018'de yapılmasını önerdi. Bahçeli'nin bu önerisi sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile art arda görüşmeler yapıldığı öğrenildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, YSK ile yapılan görüşmelerde seçimin en hızlı nasıl yapılabileceği soruldu. YSK yönetimi, seçim ittifakı düzenlemesi nedeniyle rutin hazırlıkların dışında daha fazla süreye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Buna rağmen 24 Haziran’a yetiştirme konusunda ısrarcı olundu.

YSK, bunun üzerine 50-53 günlük bir taslak program hazırladı. Bunun olası gelişmelere göre, kısaltılıp uzatılabileceği de belirtildi. Buna karar verilmesinin ardından, 24 Haziran’daki üniversite sınavının tarihinin değiştirilmesi gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma olasılığı nedeniyle sonraki iki hafta sonu da boş bırakılacak.