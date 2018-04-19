Adalet Bakanlığı: Cezaevlerinde kapasite sıkıntısı var

Toplumda infial yaratan bazı durumlarda tutukluluk yerine adli kontrol uygulanması eleştirilirken Adalet Bakanlığı'ndan 'cezaevlerinde kapasite sıkıntısı var' açıklaması geldi.

© AA / Arşiv Cezaevlerinde 22.000 kapasite fazlası mahkum var

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, Bursa’dan TBMM Dilekçe Komisyonu’na yazan Y.Ç., kendisinin bir yıldır Bursa’daki cezaevinde, eşinin ise Çanakkale’deki cezaevinde olduğunu belirterek, “Bu beni psikolojik olarak olumsuz etkilemektedir. Nakil talebimiz de karşılanmamaktadır. Komisyondan Çanakkale cezaevine naklimin yapılmasını talep etmekteyim” dedi.

'SIKINTI HİSSEDİLİYOR'

Dilekçeyi işleme alan komisyon konuyu, Adalet Bakanlığı’na sordu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Y.Ç.’nin talebine “Son zamanlarda ceza infaz kurumları mevcudunda aşırı artış nedeniyle kapasite sıkıntısı yaşanmaktadır. Aşırı kalabalıklaşmanın yanı sıra hükümlü ve tutuklu profilinin çeşitliliği ve örgüt sayısındaki fazlalık kapasite sıkıntısının daha fazla hissedilmesine neden olmaktadır. Bu itibarla, adı geçenin talep ettiği ceza infaz kurumunun kapasitesinin dolu olması nedeniyle nakil talebi uygun görülmemiştir” yanıtı verdi.